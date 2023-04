Un coixí respecte al descens que el Girona no pot desaprofitar

Beneïts 34 punts a aquestes altures de temporada. Això deu rumiar el Girona, que després de vèncer l'Espanyol té tot el dret a somiar despert, quan comprova que la diferència amb els llocs de descens, ocupats ara mateix pel València, ja són a vuit punts. La distància, encara que sigui provisional, no es pot escapar de cap de les maneres.

A més, el Girona també s'embutxaca el goal-average respecte al conjunt blanc-i-blau. També el té guanyat amb l'Almeria, que està empatat amb els de Mestalla, amb 26 punts. Tant el València com l'Almeria encara han de jugar el seu partit, aquesta jornada. Els primers a fer-ho seran els homes de Rubi, que aquesta tarda es desplacen a Balaídos per enfrontar-se al Celta (14 hores). Els de Baraja s'hauran d'esperar a demà, quan tanquin la jornada rebent a Mestalla el Rayo Vallecano (21 hores). Sigui com sigui, no poden patinar més. O gaire més, esclar.

Perquè d'aquí a final de curs, tothom fallarà. El coixí que han adquirit els homes de Míchel, però, pot ser determinant, perquè hi ha tants rivals entre ells i la divuitena posició que les empassegades, encara, estan permeses. El Girona pot anar a l'Spotify Camp Nou, perdre, i sortir amb una rialla. El marge, de moment, no els obliga a sentir-se asfixiats. Bona notícia, sense dubte.

El Girona ha dormit en desena posició, i el seu nou triomf va provocar que avancés, definitivament, el Mallorca, que divendres no havia passat de l'empat contra l'Osasuna. De fet, si es vol ser optimista, el conjunt navarrès, que ocupa la novena posició, només és a un punt. El Rayo, vuitè i amb un partit menys, és a dos; i l'Athletic, el setè classificat, està a tres. Un luxe inesperat, el fet de poder mirar cap amunt amb tranquil·litat.

El calendari del Girona, però, no donarà facilitats. Tampoc la memòria, que li recordarà els cops que faci falta que amb Eusebio també tenia un avantatge considerable i el va acabar llançant a les escombraries. Després de la visita al Barça el dilluns de Pasqua, el conjunt de Míchel tindrà un doble compromís on sí que pot fer un cop de puny definitiu cap a la permanència: rebrà l'Elx i visitarà el Valladolid. Dos duels amb aroma de finals.