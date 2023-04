Alegria al Girona: Aleix Garcia torna a la feina amb el grup

«Quines ganes tenia!!!! Avui he completat el primer entrenament amb el grup amb molt bones sensacions!! Han sigut dies de molt treball i patiment, però ja estem de tornada». Amb aquesta publicació a les seves xarxes socials, el migcampista d'Ulldecona i titular indiscutible Aleix Garcia, va revelar que s'ha incorporat a la feina grupal dels blanc-i-vermells.

El futbolista, que es va lesionar en el duel del 13 de març a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid (0-1), s'ha perdut els partits de Vallecas (2-2) i el derbi contra l'Espanyol (2-1). En aquest període de temps hi ha hagut una setmana sense Lliga, per l'aturada de seleccions. Caldrà veure, però, si Míchel el convoca per al partit del Barça o ho ajornarà.