Carlo Ancelotti, tècnic italià del Reial Madrid, ha destacat la dificultat que té amb el calendari actual i la càrrega de partits que assumeix un equip que ha de lluitar per tot, guanyar Lliga i 'Champions' en la mateixa temporada, i ha admès que "és força complicat", però ha deixat clar que no baixaran els braços en la competició domèstica. En aquest sentit, la primera etapa és demà a Montilivi contra el Girona. El tècnic italià ha confirmat que Benzema no hi serà per culpa d'un cop que arrossega. Tampoc vénen a terres catalanes Mendy, Hazard, Alaba i Ceballos. Per contra, Camavinga i Rodrygo, tocats, s'han recuperat i han entrat a la convocatòria.

Ancelotti va deixar clar que Benzema no viatja a Girona per motius físics i no per descans. "Es recuperarà del cop, jugarà contra l'Almeria i la Reial Societat. És massa important per a nosaltres. Els últims partits ha mostrat un nivell molt bo. Ha de mostrar aquest nivell jugant i no preservant-lo. Quan està bé, vol jugar i nosaltres també volem que jugui".

"Guanyar el doblet en una temporada no és tan senzill. La veritat que hi ha equips que pot ser que veuen LaLiga una mica més complicada i posen tota la ment en la competició europea, no és el cas nostre, però pot passar. Guanyar Lliga i 'Champions' és bastant complicat", ha assegurat.

Respecte al Girona, l'italià n'ha elogiat el seu joc, amb un estil inculcat pel seu entrenador, Míchel Sánchez, que és el cinquè millor equip jugant de local de LaLiga. "El Girona juga un futbol molt bonic. És un equip molt ben organitzat, sobretot amb pilota. Domina bé la possessió i a la seva casa ho ha fet molt bé", ha ressaltat Ancelotti que tornarà a les rotacions en el seu equip titular i que, fins i tot, podria donar descans a Courtois.

Ancelotti es va rendir en elogis cap a Camavinga i les qualitats que està mostrant en cada partit que juga. "Camavinga com tots els joves està progressant i aprofitant el temps que ha jugat com a lateral per a millorar els seus límits. És molt jove, ha de madurar el coneixement de l'aspecte tàctic perquè tècnicament no té res a aprendre i físicament té un motor que és un Ferrari, no un Cinquecento", ha valorat.

Malgrat les molèsties en el genoll que arrossega el brasiler Rodrygo i un problema intestinal que li va impedir entrenar el dilluns, el tècnic madridista ha confirmat la seva presència en el partit. "Ha tingut un petit problema en el genoll en els últims temps que està manejant bé, no es queixa molt. El d'avui és un problema intestinal però està bé i demà jugarà. A nivell físic està progressant, és molt ràpid i continu en el joc. No és un davanter típic perquè ell no necessita moltes pauses en els partits. Ho està fent molt bé i tant de bo pugui progressar perquè veig que té marge de progressió", ha desitjat.

Amb LaLiga virtualment sentenciada en favor del Barcelona després del seu triomf davant l'Atlètic de Madrid, Ancelotti va reflexionar sobre la distància d'onze punts: "Com a qualitat dels dos equips no hi ha onze punts de diferència i ho ha mostrat els partits que ens hem enfrontat. Els dos equips estem molt igualats. Hi ha detalls que han determinat aquesta distància que volem retallar en els pròxims partits".