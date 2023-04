Després de la gran victòria de dimarts contra el Reial Madrid a Montilivi (4-2), el Girona visita demà el Sevilla, un dels equips més en forma de la Lliga. Ho farà sense Cristhian Stuani, amb molèsties a la cuixa esquerra ni Arnau Martínez, sancionat. Per contra, Míchel recupera David López. Borja García, Herrera, Toni Villa i Kébé també són baixa. El tècnic ha deixat clar avui que al club "ningú" pensa en Europa però sí que ha recordat que l'objectiu és "arribar als 53 punts" per superar el registre de punts de la temporada 2017-18 amb Pablo Machín.

STUANI

Fa dos o tres dies que té molèsties a la cama esquerre i no s'ha entrenat. Esperem que per dijous. Esperem que la ressonància d'avui surti bé i pugui estar a punt per dijous.

ARNAU

Tinc clar qui jugarà. Poden fer-ho Couto i Valery, perfectament. Estic tranquil. Arnau ha fet un pas endavant enguany i és un jugador important per nosaltres, però ells també estan bé.

EUROPA

Guanyar l'altre dia és molt bo per tothom també per al Taty. La Lliga continua i per nosaltres és un partit important. Ni el club, ni jo ni el cos tècnic, ni els jugadors pensen en Europa. La nostra millor versió no sé on ens portarà. Tenim 41 punts i el meu objectiu són 53. Encara hi som lluny. Falten coses per fer i cal continuar amb versió d'agressivitat i personalitat contra un rival que és el que ha fet més punts en els darrers cinc partits. Està fet per estar a Europa i té la mateixa puntuació que nosaltres.

EL SEVILLA

Mendilibar ja va dir que aniran partit a partit però que està fet per estar a dalt. Està en un gran moment i han fet un pas endavant en punts dinàmica, classificació i il·lusió. Voldran arribar com més amunt millor. Com nosaltres.

CONTROLAR L'EUFÒRIA

És difícil però és l'objectiu. Tothom va veure el partit i sembla que siguem un equip diferent de fa una setmana. Som l'equip que fa una gran temporada tant abans com després del Madrid. Queden set partits i tots són molt importants. Hem de créixer. Passa per tenir la mateixa il·lusió i agressivitat. Si no, tocarà perdre.

PLA DE PARTIT

Mendilibar ens vindrà a buscar. Els seus equips són molt agressius i en la pressió a dalt. Ell no enganya ningú. Nosaltres tampoc. Haurem de fer un pas endavant amb pilota. Són un equip agressiu però sempre amb esportivitat.

CALENDARI

Tots dos tenim la sensació que haurem de fer un partidarro per guanyar. Ells pensen més amunt. Tots dos haurem de jugar dijous i el calenadri és difícil per tots. Necessito tothom. Ells faran alguna rotació no perquè pensin que el Girona és menys que ningú. Tenim la sensació que si guanyem quedarem vuitens perquè Rayo i Osasuna han perdut.

TRANSCENDÈNCIA DEL TRIOMF

Guanyar el partit contra el Madrid és important per tothom però fins al partit següent i prou. Pensar enrere no és bo. La repercussió està bé. L'equip està bé, tothom ens ha felicitat, és un pas endavant, el club i els jugadors ho mereixen, però hem de continuar. La lliga continua i queden set partits més. Necessitem fer les coses perfectament per guanyar i arribar als 53 punts, que són la meva exigència. L'equip ha de pensar en aquest objectiu i podem arribar-hi . Seria més o menys acabar entre els deu primers, que també és un objectiu.