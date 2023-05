Aprofitant que no hi havia Lliga el cap de setmana passat, la plantilla del Girona va gaudir d’uns dies de vacances i desconnectar. Dimarts, l’equip va tornar a la feina per començar a preparar el partit de demà contra la Reial Societat. Un partit d’una exigència altíssima contra un rival de nivell de Champions League i pel qual Míchel molt probablement no pugui comptar amb l’home que ha centrat totes les mirades les darreres jornades. Taty Castellanos, autor de set gols en quatre partits, té un esquinç al turmell esquerre i dubte seriós per al partit a Sant Sebastià. Si es confirma la baixa de l’argentí, Cristhian Stuani tornarà a ser l’encarregat de liderar l’atac blanc-i-vermell com ja va fer a Valladolid. Sigui com sigui, i baixes al marge, el Girona tindrà el repte de mirar que aquests dies de desconnexió no afectin l’equip i així poder continuar oferint la versió esmicola-rivals dels últims partits. L’equip anava com un tro després de guanyar consecutivament Madrid (4-2), Sevilla (0-2) i Mallorca (2-1) fins al punt de situar-se setè amb 47 punts en posicions que donen dret a disputar la Conference League, gràcies al triomf del Madrid a la final de la Copa. A manca de cinc jornades tot és possible i a la demarcació s’ha despertat una il·lusió inèdita amb la possibilitat de jugar competició europea per primera vegada. Tot i que des del club, hi ha certes reticències i Míchel manté que «no és l’objectiu», l’entrenador aquest migdia, per primera vegada, ha obert a la porta a lluitar per ser-hi. «Si l’equip arriba a Europa, perfecte. No és l’objectiu, però no hi veig cap problema», ha dit.

Un repte «real» Míchel no pensa tallar les ales als seus homes davant de la possibilitat de classificar-se per Europa. El tècnic recorda una vegada i una altra que el primer objectiu, la salvació, està assolit i que, ara han d’atrapar el segon: arribar als 53 punts per ser el millor Girona de la història. Ara bé, i si l’equip continua excel·lint en joc i, sobretot, resultats? «L’equip competeix bé i si es mereix jugar a Europa perquè la classificació diu que hi som, benvingut sigui. Els reptes i els somnis han de ser reals i, Europa ho és. Pel que fa a plantilla i club, estem preparats, però primer hi hem d’arribar. I abans, cal assolir el segon objectiu», recordava el tècnic madrileny que deixava anar un «tant de bo es pugui pensar en Europa, que seria l’èxit més gran de la història de l’entitat». La Reial Pel que fa al partit, el tècnic té clar que es tracta d’una empresa realment complicada. La Reial Societat és quarta, en posicions de Champions League i set punts d’avantatge respecte al cinquè, el Vila-real. «És un dels equips que té més bona conducció de pilota de la categoria. Kubo, Oyarzabal, Silva...Haurem de mirar d’agafar-los a contrapeu i fer que corrin enrere», alertava el tècnic. Míchel té força clar que no es veurà un partit com el de la primera volta a Montilivi (3-5). «Ells han canviat i ara fan un 4-3-3. Nosaltres també hem variat la manera de jugar. Aquell dia vam fer-ho amb tres centrals i, és possible, que dissabte, no. Ja ho veurem», deia somrient, tot jugant a despistar. Això sí, Míchel insistia que intentarien que la Reial «se senti menys còmode» que a Montilivi.