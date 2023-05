Amb el gran objectiu de la temporada aconseguit i el Girona brillant amb llum pròpia a Primera Divisió s’ha arribat al darrer mes de competició. L’equip ha fet els deures a la gespa i es va acostant l’hora on la feina als despatxos es multiplicarà. En aquest sentit, el club treballa amb previsió i, després de renovar Bernardo Espinosa, aquesta setmana ha tancat la continuïtat de Juanpe Ramírez, per una temporada més. «S’estan fent les coses molt bé i considero que farem un gran equip per l’any que ve», deia ahir Míchel en clau de futur. El tècnic, amb contracte fins al 2024, ultima alhora la seva renovació i millora de contracte per dues temporades més a Montilivi (2026). En aquest sentit, el madrileny deixava anar ahir també que les renovacions de Juanpe i Bernardo -«jugadors molt importants dins i fora del camp»-no seran les últimes. Per tant, tot fa pensar que els altres jugadors que acaben contracte aquest trenta de juny, Borja García i Juan Carlos, tenen molts números per continuar.

Més incert és el futur dels jugadors que estan cedits:Castellanos, Couto, Herrera, Riquelme, Iván Martín, Javi Hernández i Reinier. Per la seva banda, la voluntat del club és incorporar en propietat Paulo Gazzaniga, cedit pel Fulham, amb qui acaba contracte, aquest any. A més a més, Delfí Geli ja va dir també que s’intentarà que Castellanos, continuï a Montilivi.