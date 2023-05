Còmodament salvat i amb l’al·licient extra, i inesperat, de mirar de classificar-se per competició europea, el Girona gaudeix d’aquest tram final de temporada d’allò més tranquil i sense ensurts. El repte de lluitar per Europa es presenta ben emocionant, és clar, però ni de bon tros genera el neguit taquicàrdic de patir per mantenir-se. La bona dinàmica de joc i resultats ha convertit el Girona en la revelació de la temporada i ha sorprès més d’un, fins i tot a dins del club. Després d’un començament de curs dubitatiu, Míchel va ajustar l’equip en defensa i a partir d’aquí, tot va canviar. Els problemes no eren pas a davant, on els gironins sempre han vist porteria i en continuen veient. Tant és així, que l’equip ha estat sempre entre els màxims golejadors de la categoria i, ara mateix, és el quart equip que més gols ha marcat. Només Madrid (70), Barça (64) i Atlètic de Madrid (60) han fet més gols que el Girona (54) aquesta temporada. Els de Míchel superen els gols que han fet fins ara la Reial Societat, Vila-real i Betis, que estan per sobre seu a la classificació.

L’idili amb el gol del Girona les darreres setmanes ha estat cosa de Taty Castellanos. Tanmateix, l’argentí no ha monopolitzat pas l’encert golejador de l’equip. De fet, a banda de Castellanos (13) i Cristhian Stuani (8), el pastís està molt repartit enguany, amb molts jugadors que han vist porteria. El que tant demana Míchel als homes de segona línia i migcampistes i que aquest exercici, està donant els seus fruits. A més a més, l’estratègia també rutlla i darrerament els centrals (Bernardo i Juanpe) també han aportat el seu gra de sorra en aquest aspecte. Dissabte passat a Sant Sebastià fins i tot Yan Couto es va afegir a la festa amb un gol amb la cama esquerra que va sorprendre Alex Remiro. Era l’estrena del carriler brasiler -que ja n’havia fet dos en l’anterior etapa al club (20-21)- aquesta temporada. El brasiler es convertia, doncs, en el jugador número 19 del Girona que marca un gol aquesta temporada. Un registre que situa el conjunt de Míchel com el club de Primera Divisió en què més jugadors diferents han vist porteria, per davant de Sevilla i Almeria (18) i Barça i València (17). L’estrena de Couto és la darrera del Girona en un curs on la major part de la plantilla ha vist porteria. De fet, amb el brasiler, Juanpe i Bernardo, que han marcat les últimes setmanes, ja només queden per celebrar un gol aquesta temporada Valery Fernández, Santi Bueno i Alexander Callens, a banda dels tres porters, Gazzaniga, Juan Carlos i Fuidias, dels joves encara amb fitxa del filial, Ricard Artero i Joel Roca, i del lesionat de gravetat i inèdit, Ibrahima Kébé. Cal recordar també que dels 54 gols que ha marcat el Girona, tres han estat en pròpia porteria. Mikel Vesga i Oscar De Marcos (Athletic Club) i Domingos Duarte (Getafe) es van fer autogols en els partits contra el conjunt gironí. Rècord a Primera Una dada que agradarà a Míchel és la que diu que els 54 gols que ha marcat fins ara el Girona superen els 50 que va fer l’equip de Pablo Machín 2017-18, fins ara el millor de la història pel que fa a punts. En l’any del descens, amb Eusebio Sacristán a la banqueta, el Girona es va quedar clavat en els 37 gols.