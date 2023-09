El Girona s'ho passa pipa fent història

Tants anys de vida perquè al Girona li arribi el seu millor moment quan en té 93. Dilluns, va confirmar l'inici més productiu en el futbol professional, amb un tretze de quinze que dona gust veure. Va empatar contra la Reial Societat (1-1) en la primera jornada, però a partir d'allà no ha fet cap mena de concessió: va golejar el Getafe (3-0), va sobreviure a Sevilla (1-2), va patir contra el Las Palmas (1-0) i va exhibir-se a Granada (2-4). El tercer lloc a la Lliga, una altra anomalia, és més que merescut.

Encara que sembli poca cosa, l'equip gironí no perd des de la darrera jornada del curs passat a Pamplona, ja que en tota la pretemporada tampoc va caure derrotat. En total, són 12 partits invicte (7+5).

El Girona 2023-24 ha superat el Girona 2014-15, que va quedar-se amb un bonic deu de quinze, després d'estar-se, com en l'actualitat, amb un deu de dotze. Aquell Girona de Machín va començar el seu camí a Segona Divisió guanyant els seus primers tres partits contra el Racing de Santander (1-0), l'Alcorcón (1-2) i el Tenerife (2-0). Després, va empatar a Gijón (1-1) i a la cinquena va dir prou i va caure contra el Betis (1-3).

Per afegir més medalles a l'àlbum que està col·leccionant en els darrers temps, va ser la quarta victòria consecutiva a Primera Divisió. Això tampoc no s'havia fet mai. Amb Pablo Machín a la banqueta i amb el mateix Míchel Sánchez se n'havien arribat a celebrar tres, de seguides. Però quatre no. Fins a Granada.

El sorià ho havia assolit dues vegades, en sèries contra el Deportivo (1-2), el Reial Madrid (2-1) i el Llevant (1-2); i el Celta (1-0), el Vila-real (0-2) i el Deportivo (2-0). Amb el madrileny es va fer el curs passat amb el Reial Madrid (4-2), el Sevilla (0-2) i el Mallorca (2-1).

El debut d'Èric Garcia

Més bones notícies en clau blanc-i-vermella. A Granada, va debutar Èric Garcia, el futbolista cedit pel Barça. El central de Martorell va disputar els noranta minuts, actuant amb plenes garanties.

També van respondre positivament Yan Couto i Artem Dovbyk, les altres dues novetats de Míchel Sánchez a l'onze inicial. Couto, de fet, va marcar el darrer gol del partit, el de la tranquil·litat quan l'escenari havia embogit completament.

Stuani, suplent

Per primera vegada aquesta temporada, el davanter Cristhian Stuani va ser suplent. L'uruguaià havia encadenat quatre titularitats consecutives i dilluns, en els minuts en què va disposar, va errar dues clares ocasions de gol que li van impedir elevar el seu compte.