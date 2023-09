No ha de ser gens fàcil viure eclipsat per l’ombra d’Arnau. El defensa maresmenc, de 20 anys, és titular indiscutible al Girona des que Francisco va fer-lo debutar contra l’Albacete (2-1) la temporada 2020-21 a Segona Divisió. Des d’aleshores, acumula gairebé cent partits de Lliga (93) repartits en quatre cursos amb la samarreta blanc-i-vermella, fent de central, carriler, lateral o, fins i tot, actuant pel mig com un pivot més. Res ni ningú se li resisteix. És per això, que Yan Couto va plantejar-s’ho molt a l’hora de repetir cessió a Montilivi després d’una primera prova l’exercici 2020-21. Tant el brasiler com el Manchester City van apostar per créixer a les ordres de Míchel i la decisió tant de tornar com de quedar-se no podria haver estat millor.

La temporada passada Yan Couto va ampliar la competència al lateral i va començar de titular en les tres primeres jornades de Lliga, fins que Míchel va tornar a decantar-se per Arnau. El tècnic, tenint en compte que ambdós jugadors tenen un perfil diferent sent el brasiler més ofensiu, també va apostar per fer-los jugar junts a la banda dreta, quelcom que li va sortir de meravella, per exemple, en la històrica victòria per 4 a 2 contra el Reial Madrid a Montilivi.

Aquest curs, en canvi, Míchel ha optat per introduir una nova variant. Arnau ha continuat de titular sempre que ha estat disponible, mentre que Yan Couto ha intervingut en una posició que no li és tan habitual tot i que s’hi pot adaptar a la perfecció per les seves característiques i que ja havia ocupat en altres ocasions: extrem. Fins aquí, tot bé i tothom content.

Ara bé, la baixa d’Arnau a Granada per culpa de la lesió al turmell que va fer-se amb la selecció espanyola sub-21 i la càrrega evident de minuts que acumula, sense haver tingut gairebé vacances entre les responsabilitats amb l’equip i els compromisos internacionals, obren un nou escenari al Girona. Descartant la possibilitat de situar Valery al lateral dret i mantenir Yan Couto d’extrem, el tècnic va decidir-se per l’opció més natural i va donar la titularitat al brasiler de 21 anys.

En sintonia amb el conjunt del Girona, Yan Couto va viure una nit màgica dilluns passat al Nuevo Los Cármenes fent evident la seva maduresa com a futbolista i acabant de rematar la feina amb un gol que va servir per donar tranquil·litat quan semblava que les coses anaven pitjor -arran de les dues dianes locals- i, de retruc, segellar el triomf davant el Granada per engrandir encara més l’espectacular inici dels gironins.

«Hem fet un molt bon partit. La primera part ha estat increïble. L’equip ho ha fet genial. A la segona hem encaixat dos gols, però hem sabut respondre. Era un partit difícil i al final hem pogut endur-nos la victòria per 2 a 4. Estic feliç per marcar el gol i ajudar el Girona a sumar els tres punts», va assegurar Yan Couto després del partit.

La seva felicitat irradiava per tots costats al Nuevo Los Cármenes. I és que, de mica en mica, continua millorant registres. El lateral i extrem brasiler va disputar davant el Granada un partit sencer per primer cop aquesta temporada i va estrenar-se com a golejador. El defensa de Curitiba no només va brillar ofensivament, sinó que també va complir al darrere i va tenir verticalitat per la dreta en una jornada que ha de servir com a punt d’inflexió. És la recompensa a la perseverança i a la tenacitat d’un futbolista que també té llum pròpia.