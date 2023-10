Només les persones que hagin topat amb una experiència similar entendran el calvari que ha hagut de passar Ibrahima Kébé. El migcampista malià, de 23 anys, va reaparèixer ahir en la valuosa victòria davant el Cadis (0-1), deixant enrere, per fi, una duríssima lesió al genoll esquerre amb afectació al menisc, que l’ha tingut en blanc durant més d’una temporada. En total, han estat 17 mesos de baixa. Fins la darrera jornada, el novè partit del curs 2023/24, l’última aparició de Kébé amb el Girona havia estat el maig de 2022, a Segona Divisió, en la visita del Mirandés a Montilivi. Ha plogut molt des de llavors.

"Ha estat indescriptible. Sóc super feliç. Han estat molts mesos de treball dur i de molt patiment."



"Tots els partits són complicats. Coneixem la dificultat de cada partit. Estem molt satisfets amb la victòria."

«He passat un any i mig molt difícil i llarg. M’he sentit súper súper feliç per poder debutar amb el Girona en un camp tan complicat com és el Nuevo Mirandilla i, sobretot, amb victòria. El resultat és el què em fa més feliç, però òbviament el meu debut també. Tenia moltes ganes de jugar i, per fi, ha arribat el dia», va assegurar Kébé després del partit amb aquell somriure que tant el caracteritza i que mai ha perdut, malgrat les nombroses complicacions que ha patit durant el seu procés de recuperació. Quan va passar per quiròfan el juny de 2022, en principi havien de ser uns cinc mesos de baixa.

Kébé, que va celebrar l’ascens a Primera Divisió amb crosses, ha hagut de tenir molta paciència fins a fer realitat el somni d’estrenar-se a la màxima categoria del futbol estatal. «He somiat un munt de vegades aquest moment. Quan Míchel m’ha cridat, no m’ho creia. No sé ni com descriure-ho. No tinc paraules per expressar què he sentit. He tingut força nervis, i he d’aturar-me a valorar tot el què he viscut, però quan l’àrbitre ha xiulat el final del partit estava realment en la glòria. Com en un núvol, molt amunt. Soc molt feliç, de veritat», va explicar. El migcampista de Mali va substituir Yangel Herrera en el minut 88. «Els companys ho han celebrat amb mi», afegia il·lusionat.

«Nosaltres no seguim la taula. Els limitem a dur a terme la nostra idea, que ens està sortint molt bé. Estem contents. Confiem en l’estratègia del míster, a veure fins a on ens porta. Haurem de treballar més durant l’aturada», valorava el futbolista ja des de dins del terreny de joc. Amb un repte clar: «Tinc la idea de guanyar-me més minuts per anar agafant sensacions. Vull ajudar l’equip, res més».

També ho beneeix el Girona, que suma un efectiu més per a la causa, després d’assaltar Cadis amb nou baixes a la plantilla. L’aturada per seleccions ha de servir per recuperar jugadors.