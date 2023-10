Copa sí o Copa no? Aquesta és la pregunta recorrent que es fa tothom quan arriba a mitjan novembre i els equips entren en joc a la competició. Amb la Lliga com a prioritat absoluta per a tots els equips, la competició del KO apareix com, d’una banda, una oportunitat per foguejar i donar minuts als jugadors amb menys minuts i, de l’altra, una nosa per als equips amb més necessitats i plantilles més curtes. El Girona, d’ençà que al 2019 es va recuperar el format de partit únic al camp de l’equip de categoria més baixa, ha apostat normalment per equips híbrids formats per algun titular, suplents habituals, joves del planter. Així ho va fer Míchel tant la temporada passada com en l’anterior. D’aquesta manera, demà passat a Lepe, a l’onze inicial s’hi veuran homes que hi han estat ben poc, o fins i tot mai, aquesta campanya. Serà el torn de Toni Fuidias, Juanpe, Ibrahima Kébé, Jhon Solís o Pablo Torre, entre altres. Segurament Stuani i Portu també seran titular mentre que el partit pot servir per carregar les cames de futbolistes que surten de lesions com Bernardo Espinosa, Viktor Tsygankov i també Valery Fernández, si es recupera dels problemes físics que li van impedir ser a la convocatòria contra el Celta.

Amb Gazzaniga indiscutible a a Lliga i Juan Carlos fora de combat durant un mes i mig, el porter titular a Lepe serà Fuidias. El berguedà ja va tenir l’oportunitat de jugar la temporada passada en la primera ronda de la competició al camp del Quintanar del Rey (1-2). Va ser l’únic partit oficial que l’exporter del filial del Madrid va jugar amb l’equip. Ara, la intervenció quirúrgica a l’ull a què ha estat sotmès Juan Carlos l’ha deixat com a primer recanvi de Gazzaniga a la Lliga i, en principi, com el titular a la Copa.

A banda de Fuidias, Lepe també hauria de ser l’escenari per veure la primera titularitat a la Lliga de Pablo Torre. Tot i deixar bons detalls durant la pretemporada, el jove mitjapunta cedit pel Barça encara no ha estat titular mai a la Lliga, on la seva participació es redueix a cent vint minuts repartits en vuit estonetes. Sense David López, lesionat, amb Èric Garcia amb problemes i Blind molt carregat de partits, Juanpe, Bernardo i també Arnau tenen tots els números de tenir l’oportunitat d’entrada a Lepe per, així, agafar ritme per als dos partits que vénen a Pamplona i Vallecas on no hi serà David López.

Si algú necessita descansar al Girona, són el dos jugadors sud-americans internacionals pels seus països, que acumulen molts minuts. Així, tot fa pensar que Yangel Herrera i Yan Couto tinguin descans i s’estalviïn la Copa. Tenint en compte que Aleix Garcia ha participat en tots els partits de Lliga, el dubte és si Míchel canviarà el doble pivot per fer-ne jugar un d’inèdit que formarien Kébé i Solís. El malià tot just ha jugat cinc minutets fins ara en la victòria a Cadis (0-1) després d’un any i mig aturat per una lesió al genoll. Per la seva banda, el jove colombià, fitxat aquest estiu procedent de l’Atlético Nacional, ha gaudit fins ara de dues estonetes en els partits contra el Vila-real i el Madrid que sumen cinc minuts.

La Copa pot ser també el moment perquè homes com Valery, Bernardo i Tsygankov sumin minuts després de sortir de lesió. Amb una plantilla prou llarga, caldrà veure si Míchel compta amb els joves del planter. De moment, Selvi Clua ja ha debutat i Iker Almena és habitual a les convocatòries tot i que encara no s’ha entrenat.