Si aquest partit havia de servir per mesurar fins a on és capaç d'arribar el Girona, ha quedat clar que els de Míchel lluitaran fins al final per aconseguir objectius ambiciosos. Aquest equip no té sostre. Com bé va dir Míchel, la victòria davant l'Osasuna (2-4) serveix de punt d'inflexió per deixar de pensar només en la permanència i per reafirmar les ganes de fer història. El conjunt blanc-i-vermell s'ha avançat amb un gol d'Iván Martín i després ha estat capaç de guanyar quan els navarresos li havien capgirat el marcador amb un doblet de Budimir. Dovbyk, Tsygankov i Aleix Garcia han estat autors dels altres tres gols en un dia rodó.

Acompanyat per mig miler d'aficionats que aquest cap de setmana s'han desplaçat a Pamplona per veure el Girona a El Sadar, els de Míchel continuen demostrant que són capaços de representar l'orgull gironí en qualsevol dels escenaris. Avui era una bona oportunitat per separar-se dels principals perseguidors com el Barça, l'Atlètic o la Reial Societat i posar pressió al Madrid traient-li el primer lloc de la classificació, i el Girona no l'ha desaprofitat sumant tres punts que valen or.

Després d'iniciar el camí de la Copa a Lepe, ha tornat la Lliga i, per tant, han tornat els onze de sempre. Míchel té molt clar quins són els jugadors als quals pot treure el màxim rendiment amb la titularitat pràcticament definida. Així doncs, Gazzaniga és inamovible de la porteria; Èric Garcia i Blind se situen a l'eix de la defensa -sent el central cedit pel Barça l'únic canvi respecte a l'últim partit contra el Celta per la lesió de David López-; Arnau i Miguel als laterals; Aleix Garcia, Yangel Herrera i Iván Martín al mig del camp; Yan Couto, Savinho i Dovbyk més avançats en la zona d'atac amb el davanter ucraïnès com a principal referència ofensiva. Com que Tsygankov encara no està al cent per cent, Yan Couto i Arnau s'han ocupat de la banda dreta, on Jagoba Arrasate hi ha posat l'exgironí Mojica per intentar frenar-los.

El Girona ha sortit molt concentrat, aconseguint el control de la pilota per anar trenant jugades que el portessin a l'àrea rojilla. L'Osasuna tot just havia guanyat el primer partit de la temporada a El Sadar en l'última jornada com a local i calia aprofitar tant la irregularitat dels d'Arrasate com el mateix moment històric amb uns números impressionants.

De seguida l'ha tingut Yangel Herrera amb una rematada de cap que ha sortit fregant el travesser, després de rebre una centrada d'Arnau. La presència ofensiva dels de Míchel ha anat posant nerviosa l'afició local, que així i tot mai ha deixat d'animar en un gran ambient futbolístic. És increïble com els gironins són capaços de competir a tot arreu.

No obstant això, gairebé obre la llauna l'Osasuna per un mal refús de Gazzaniga. La doble ocasió de Torró ha sortit desviada. Acció i reacció. Perquè en una contra Savinho ha començat a córrer cap a camp contrari fins a plantar-se a l'àrea de manera letal, on ha trobat Dovbyk i aquest li ha cedit a Iván Martín, que ho tenia tot de cara davant la porteria de Sergio Herrera i no ha fallat per fer pujar el 0-1 al marcador. Una delícia. D'aquells gols per veure una vegada i una altra a la repetició.

Deu minuts més tard, però, l'Osasuna ha empatat mitjançant Budimir. El davanter croat ha engaltat una pilota refusada per Gazzaniga, que havia intervingut per aturar un xut previ de Moi Gómez.

Els d'Arrasate han fet un pas endavant, sortint de dubtes, encara que Girona ha continuat a la seva, amb Savinho imparable als espais per generar perill i deixant tothom bocabadat amb el seu joc.

La segona part ha començat forta amb un tret creuat de Mojica, que ha sortit fregant el pal per ben poc. L'Osasuna ha passat a tenir el control, fent patir de valent als blanc-i-vermells darrere. El segon gol dels navarresos no ha trigat a arribar. Budimir ha recollit una centrada de Mojica a davant de l'àrea petita per superar Gazzaniga de cap. La fragilitat defensiva del Girona ha quedat al descobert.

Calia aturar-se un moment, rebobinar i tornar a controlar la situació. Míchel ha substituït Yan Couto per Tsygankov, buscant un revulsiu. L'efecte ha estat immediat, tot i que l'extrem ucraïnès no ha participat en l'acció. Una centrada de Miguel ha finalitzat amb el gol de Dovbyk, que l'esperava a boca de canó. Ho faria en la següent, Tsygankov ha marcat el gol de la victòria a assistència de Dovbyk. I Aleix Garcia s'ha afegit a la festa amb el quart. El Girona torna a ser líder en solitari.

