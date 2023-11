El fantàstic inici de temporada del Girona ha situat els futbolistes blanc-i-vermells al primer pla del futobl internacional. Així, poc abans de la victòria a Pamplona, es va conèixer que tant Aleix Garcia com Èric Garcia figuraven a la preconvocatòria de la selecció espanyola. També Daley Blind figura a la llista prèvia dels Països Baixos pel doble duel contra Irlanda i Gibraltar de classificació per l'Eurocopa. També s'espera que Dovbyk i Tsygankov formin part de la selecció ucraïnesa en el duel crucial contra Itàlia. Mentrestant avui s'ha conegut que Veneçuela ha convocat Yangel Herrera per enfrontar-se a l'Equador i el Perú en partits classificatoris pel Mundial 2026. Per contra, Yan Couto i Savinho no han estat citats pel Brasil. El lateral va estrenar-se en la darrera cita de Fernando Diniz però ara no repeteix. Savinho, per la seva banda, haurà d'esperar encara la seva oportunitat tot i les magnífiques actuacions amb el Girona.