David López fa marxa enrere i demana disculpes per les declaracions que va fer contra Ortiz Arias en la mitja part del partit contra l'Almeria (5-2), en què va acusar l'àrbitre d'haver-li faltat el respecte i insultar-lo. El central del Girona ha atribuït la lesió, per la qual s'ha perdut la primera eliminatòria de la Copa del Rei i la darrera jornada a El Sadar (2-4), a la situació de polèmica que s'ha creat per les seves paraules.

Aquest és el comunicat de penediment de David López:

"Vaig debutar un 26 de setembre del 2010 en un Espanyol-Osasuna. Llavors tenia 20 anys i moltíssim per viure. He estat sempre un jugador d'equip: treballador, honrat, professional i, sobretot, company. Serie A, La Liga i 2a divisió.

Estic orgullós d'aquest viatge. Més de 200 partits a la primera categoria del futbol espanyol. Això sí, com tothom, en ocasions m'equivoco. Una d'elles, el 23 de febrer de 2020, en un partit Valladolid-Espanyol en el que vaig rebre dues targetes grogues quan només s'havien disputat 25 minuts de l'encontre. Vaig deixar el meu equip amb un jugador menys i vam perdre aquell partit. La meva única expulsió a la màxima categoria fins ara, i per la qual encara em sento culpable.

El passat 22 d'octubre, en un partit Girona-Almeria, vaig tornar a cometre un error fent unes declaracions desafortunades i fora de lloc durant el temps de descans. Des de llavors, a més a més, la polèmica i la tensió han desencadenat una situació de gran estrès personal que, probablement, ha estat un dels detonants de la lesió de la que estic en ple procés de recuperació.

Soc conscient que aquestes declaracions no només dilueixen el bon resultat del meu equip, sinó que també causen un impacte negatiu cap a la Competició i l'Estament Arbitral.

En primer lloc, vull agrair al CTA el seu oferiment a que poguéssim revisar els audios del partit. No obstant, tant el Club com jo no considerem necessari revisar-los personalment. La resposta del CTA va ser suficient per nosaltres ja que sempre en confiat en l'honradesa i en l'honorabilitat del CTA.

Per això, vull manifestar el meu total arrepentiment per les declaracions fetes en contra del col·legiat Miguel Angel Ortiz Arias. No tinc altra explicació més que una greu confusió per part meva sobre una manifestació del col·legiat cap a mi que jo vaig entendre d'una altra manera. Després d'una profunda reflexió de tota aquesta situació, vull demanar disculpes públicament a Miguel Ángel Ortiz Arias i, també, a tot l'estament arbitral. Ells, els àrbitres, són part imprescindible dins d'aquest esport i tenen tot el meu respecte i reconeixement.

Sempre he considerat als àrbitres com un esportista més. En els meus més de 12 anys de carrera com a futbolista professional, sempre he tingut un gran respecte cap als àrbitres, entrenadors, jugadors rivals.

Finalment, espero poder oferir les meves disculpes en persona al Sr. Miguel Ángel Ortiz Arias la pròxima vegada que coincidim als terrenys de joc.

Un cop analitzat el què ha passat, concloc que vaig confondre'm i no vaig entendre una manifestació de l'àrbitre.

Avui, el Girona viu un somni. Som líders, i els aficionats i socis se senten orgullosos. És una temporada màgica i vull viure-la de manera plena. I vull, també, que tots els qui estimen aquest equip estiguin també orgullosos de cadascun dels seus membres.

Lamento com es va desenvolupar la situació. Sens dubte, l'enteniment i treball conjunt entre àrbitres i jugadors és la base que fan d'aquest, el futbol, l'esport més maco i apassionant del món".