La victòria a Vallecas (1-2) de dissabte passat permetrà el Girona gaudir des del capdamunt de la classificació aquests quinze dies abans que la competició es reprengui. Míchel ja va dir després de guanyar a Pamplona (2-4) que l'objectiu de l'equip havia passat a ser acabar entre el quart i el sisè i per tant lluitar per jugar a Europa la temporada que ve. En aquest sentit, aquest matí, el CEO del City Football Group, Ferran Soriano, ha passat revista a l'actualitat del club al Món a RAC1 on ha deixat diversos titulars. Soriano ha explicat que les obres de la Ciutat Esportiva de Vilablareix començaran "aviat" i que a l'estiu ja hi haurà la primera fase construïda. La totalitat de les instal·lacions acabaran al 2026. Pel que fa al gran moment de l'equip, Soriano ha manifestat que si l'equip continua amb aquesta gran dinàmica de resultats al març, l'objectiu serà guanyar "la Lliga". "Ens hem passat les primeres setmanes de la competició demanant tranquil·litat i dient que l'objectiu era la permanència. Ara això ja no ens val. Ara volem quedar entre els sis primers i, si al març continuem igual, l'objectiu serà guanyar el títol", ha dit.

Les bones actuacions de l'equip han fet que molts ulls es fixen en Montilivi i en els jugadors del Girona. Soriano no tem perquè al mercat d'hivern algun club pugui venir a pescar jugadors del Girona. "Aquest hivern sí que ens pot passar que vingui un club i pagui la clàusula d’un jugador, però després l’has de convèncer perquè marxi i no és tan fàcil convèncer un jugador perquè marxi ara del Girona", ha dit. En aquest sentit, s'ha alineat amb Quique Cárcel a l'hora de parlar del futur de Savinho a qui veu a Girona més temps. "Es quedarà al Girona tota aquesta temporada. De fet, em fa l'efecte que s'hi quedarà més temps", ha dit. En aquest sentit, el dirigent ha recordat que el Girona no té ajudes "directes" del City i que tots els jugadors que compra del grup són "a preu de mercat”.