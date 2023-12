Ja fa setmanes que a Montilivi s’han vist obligats a canviar de discurs i enfocar l’objectiu molt més amunt del que tothom es penava, fins i tot des de dins. Res de dir-ho amb la boca petita. Des de Quique Cárcel a Míchel, passant per Delfí Geli, tots parlen obertament que el repte és classificar-se per jugar competició europea la temporada vinent. Els resultats excel·lents de l’equip, que és colíder i no para de col·leccionar elogis de tot arreu pel seu futbol així, en són el motiu. Tant és així, que a les oficines de Montilivi el replantejament ja s’ha fet i, a un mes llarg perquè s’enceti el mercat d’hivern, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, té clar que passaran coses. Tant d’entrada com de sortida. Així ho va deixar intuir ahir en una entrevista a la SER de València. «La idea és intentar, si podem, millorar l’equip. És la nostra obligació», deia el màxim responsable esportiu blanc-i-vermell. En aquest sentit, Cárcel anava un xic més enllà. « La temporada és llarga i no oblidem que juguem amb catorze-quinze jugadors. N’hi ha que no juguen i potser s’han de buscar cessions perquè creixin i tinguin minuts, que és important», afegia. Cárcel és del parer, doncs, que cal reforçar l’equip. «Hem d’estar preparats per buscar quelcom que pugui, no millorar perquè estem en un moment excel·lent, sinó competir i ens doni moments que ajudin a assolir el màxim objectiu». Tota una declaració d’intencions que feia Cárcel que, en una entrevista a aquest diari fa unes setmanes, va obrir la porta al retorn d’Oriol Romeu.

Cárcel va parlar també del fenomen Savinho, un jugador jove i amb poquíssima experiència al futbol professional -pocs partits al PSV Eindhoven- i la contractació del qual va generar molts dubtes a Míchel. «El vam veure en directe al Mundial sub20, ens va agradar i vam apostar-hi». Tot i això, Míchel tenia dubtes perquè fos el relleu de Riquelme. «A l’estiu em va dir que era un bon jugador de talent, però que calia buscar un altre extrem tant sí com no i que ell fos el segon. Llavors, després del primer entrenament amb Savinho ve i em diu ‘l’hem encertat. Serà el fitxatge estrella de l’any’», revelava. Entrades exhaurides pel Barça D’altra banda, el club va anunciar que s’han exhaurit totes les entrades disponibles per al partit a l’estadi Lluís Companys de diumenge que ve contra el FC Barcelona (21.00). Ahir es va fer el sorteig per atorgar les entrades corresponents a la segona fase del procés de venda. Un cop acabada aquesta fase, ja no hi ha més entrades a la venda i, per tant, no se’n posaran a disposició del públic en general. Els afortunats en el sorteig poden recollir les entrades a la botiga a partir de demà i fins dijous que ve, excepte dissabte que hi ha partit i dimecres, que és festa. En la primera fase de venda, el club va omplir dos autobusos de socis.