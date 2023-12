Déu salvi el Pep (i a Míchel): una conversa meravellosa

«La transcendència consisteix en el sentiment que generes, en les emocions que provoques». Amb aquesta frase, el periodista Josep Maria Fonalleras ha recordat, en el seu discurs de benvinguda a la presentació del llibre Déu salvi el Pep, de l'escriptor Martí Perarnau, un acte preciós, organitzat pel Casino de Girona i la Llibreria 22, que quan en la vida ens trobem amb quelcom que sobrepassa els límits inimaginables, només ens queda l'admiració i l'agraïment per poder-ho contemplar. Als lectors els passa, quan fullegen les pàgines de Perarnau. A Manchester els passa, amb el llegat de Pep Guardiola, un dels millors entrenadors de la història del futbol. A Girona els passa, amb Míchel Sánchez, la persona capaç de situar l'equip gironí en la part més alta de la classificació de la Primera Divisió. Els tres, Perarnau, Guardiola i Sánchez, models en les seves disciplines, no deixen indiferent perquè les seves obres arriben a l'ànima. Els tres, cadascú en el seu àmbit, impacten.

«Aquest és el punt final a una dècada al costat del Pep. He viscut els seus moments més meravellosos i també els més durs. Tots hem canviat, en aquest període», recorda, amb nostàlgia, Perarnau, que ha omplert cada segon de la seva intervenció de detalls que valen la pena. «Llanço el guant i a veure si algú és capaç d'escriure la biografia de Míchel, català», diu Fonalleras. Hi ha molts paral·lelismes, entre el català i el madrileny. «Habitualment, dono l'alineació el mateix matí de partit», desvetlla Míchel. «Fas com en Pep», respon Perarnau.

«Em queda molt camí per recórrer i els genis estan tocats per una vareta, els altres hem de treballar molt», afegeix el tècnic del Girona, amb la seva elegància habitual. «Esclar que depenem dels resultats, però hi ha una forma de viure el futbol i d'apassionar-se per allò que fas. Guardiola busca una manera concreta i jo, en aquest sentit, m'hi sento identificat perquè també ho desitjo».

«La podem fer grossa de veritat»

Però quina és la fórmula exacta, per aconseguir que un vestidor rutlli? «Guardiola ha après, amb el temps, que pressionar menys el futbolista funciona», recalca Perarnau. «La incertesa sempre existeix, sí», reconeix Míchel. Evidentment, la comparativa de l'actual Girona amb el Leicester no es pot evitar. «Tinc la sensació que la podem fer grossa de veritat», finalitza. Passi el que passi, ja ho han fet. Tots tres. Ha sigut una conversa meravellosa.

Prop d'un centenar de persones omplen el Casino de Girona

El Casino de Girona s'ha omplert amb prop d'un centenar de persones, entre elles, personalitats molt destacades del món del futbol, com els entrenadors gironins Domènec Torrent i Jordi Guerrero. L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha estat acompanyat de la seva dona i de membres del seu organigrama esportiu, com Santi Pou. Tampoc ha faltat a la cita l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas.