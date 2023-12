El Girona ha patit un contratemps en els primers minuts del partit contra el València, on els de Míchel han sortit decidits a buscar la victòria. Yangel Herrera ha hagut d'abandonar el terreny de joc per culpa d'una lesió i en el seu lloc ha entrat Pablo Torre, que intentarà aprofitar la desafortunada ocasió (min.13). El migcampista veneçolà no ha pogut continuar el partit per problemes musculars.