El plat fort de la jornada a Primera Divisió serà el derbi català entre el Girona i el Barça a Montjuïc. Només el Madrid ha estat capaç de guanyar al camp dels blaugrana i Míchel creu que guanyar als de Xavi Hernández seria "entrar en una altra dimensió".

GUANYAR EL BARÇA

"L'objectiu és Europa. Amb 38 estarem a un partit de la salvació gairebé matemàtica. Guanyant el Barça entrem en una altra dimensió, seria deixar-los a set punts. Tindria molta repercussió per a tot al món. Si som capaços de ser millors que el Barça, aquesta plantilla pot fer un salt de qualitat a l'alça. Tampoc penso que si perdem deixarem de lluitar per a tot, ja que els petits detalls marcaran molt la diferència. Vull que tinguem la mentalitat molt sòlida que som un equip petit, vull aquesta mentalitat al camp perquè s'han de fer el doble d'esforços".

BAIXES

"Continuen Borja, Toni i Yangel, Joel, Artero i Jastin. La resta estan tots bé, preparats per al partit de demà"

LA SITUACIÓ D'ERIC GARCIA

"Xavi pensa que és un seu jugador, és normal que no vol que jugui amb nosaltres. L'Èric ha fet una setmana molt bona, està bé, esperant el partit. És un partit especial, que a tothom li agrada jugar".

PREOCUPACIÓ PER AL PARTIT

"Ser nosaltres mateixos és el més important. El Barça és un equipàs. Juntament amb el Madrid i l'Atlètic són els millors equips de la lliga. Hem de fer un partidàs i que ells no estiguin al seu nivell, sinó serà molt difícil treure un resultat positiu. És un partit molt difícil, molt complicat".

BON MOMENT DE L'EQUIP

"Estem molt bé amb el rendiment de l'equip més enllà dels resultats. És el millor moment per anar a veure al Barça".

"És un equip de la nostra lliga, però no dels nostres objectius".

MILLOR EQUIP CATALÀ

"Per a nosaltres és un somni, hem fet un principi de temporada increïble i espectacular. Ningú hauria apostat per nosaltres en aquest moment. El Barça també ha fet les coses molt bé, són quatre punts. Han perdut algun partit fora de casa, però només el Reial Madrid ha pogut guanyar allà".

"El Baça ha guanyat tots els Expected Goals contra els rivals menys la Reial Societat. Vol dir que arriben moltes vegades a porteria rival. Si som capaços que al Barça corri cap enrere serà bo per a nosaltres. Espero un partit que el Barça vingui a la pressió a dalt, a l'home. És un repte que tenim al davant, ser capaços que la pilota ens duri".

GUANYAR A MONTJUÏC

"Sí total, seria una sorpresa. En el meu cap hi ha la possibilitat de guanyar. Pocs rivals aniran al camp del Barça i pensaran que són favorits. Som un equip molt humil i no estem al mateix nivell del Barça en estructura. Si pensem que hem de jugar de tu a tu estem equivocats. Hem de fer un partidàs, molt moment l'equip haurà de patir molt. Hem de fer un partit com no hem fet fins ara. Hem de patir al camp, això els dic als jugadors. Han guanyat la possessió a tothom".

"No tenim la pressió del Barça i no la volem, no és la nostra realitat".

🗣️ @Michel8Sanchez :



❝Hem de gaudir del moment. Som capaços de fer un gran partit i així ho espero demà del meu equip.❞ #BarçaGirona pic.twitter.com/6i3AKokIO4 — Girona FC (@GironaFC) 9 de diciembre de 2023

QUÈ DIRÀ ALS JUGADORS?

"Mentalitat, personalitat i patir. Són paraules que han d'estar al cap dels jugadors".

PABLO TORRE NO JUGARÀ

"Ho hem mirat fins al final, però per un partit són molts de calers. Ho hem mirat perquè és un jugador que al mig del camp és molt bona solució, però no pot ser. Si fos un final o partit més a prop a final de temporada és possible que Pablo hagués jugat".

"Hi ha jugadors que poden ocupar aquesta posició. Hi ha l'Ivan, l'Ibra i Solis per jugar en aquesta demarcació".

EL MOMENT DEL BARÇA

"Hem de disfrutar del moment i del partit perquè no arribem amb dificultats. Penso que som capaços de fer un gran partit. Espero un gran partit del meu equip. Un gran partit i un bon rendiment no vol dir que guanyarem. El Barça fent un gran partit és capaç de guanyar a qualsevol rival".

EL PARTIT DEL MADRID

"La sensació és que podem guanyar a qualsevol rival. Barça, Madrid i Atlètic no perdonen. Tenim aquest partit en el cap. Cada detall és important. No és un partit més perquè els jugadors rivals són molt bons".