El Girona pot guanyar el Barça a l'estadi Lluís Companys? La lògica diu que sí. Tot i que per història i plantilla els blaugrana són favorits, els gironins arriben per davant a la classifació i, en el que portem de Lliga, han jugat millor futbol. A més, tenen una motivació extra: si sumen els tres punts tornaran a ser líders den solitari de la Lliga. Tot i això, les principals cases d'apostes veuen molt més probable una victòria del Barça, que paguen a l'entorn d'1,5 euros per euro apostat. L'empat es paga a uns 5 euros per euro jugat, i una victòria del Girona suposaria per a l'apostant entre 5,4 i 5,8 euros per euro apostat.

I tu, què penses que passarà?