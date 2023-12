«Ja podeu ratllar el Barça de la llista». No és Delfí Geli entrant a les oficines de Montilivi ni Míchel al seu despatx de la Vinya dilluns passat al matí, però podrien ben ser-ho. La victòria a Montjuïc de diumenge (2-4) ressonarà molt de temps tant per ser la primera com per com va produir-se. Míchel i els seus homes van guanyar la partida tàctica i emocional a Xavi Hernández, Lewandowski i companyia per sortir victoriosos del Lluís Companys. Era la primera vegada que el Girona guanyava el Barça i això, lògicament, ha suposat escriure una altra plana de la història del conjunt gironí. Un llibre que aquests darrers anys no para de veure com l’equip hi afegeix capítols i capítols.

És el gran desig de Míchel, sempre ho ha dit. «Fer història» és un dels lemes que més repeteix. N’ha fet des que va arribar. Primer amb l’ascens, l’any passat amb la salvació i ara havent garantit, passi el que passi, la tercera temporada consecutiva a Primera per primera vegada. Diumenge a Montjuïc, com deia Pere Pons, va carregar-se el Barça i va afegir el conjunt blaugrana a la llista històrica d’equips que han estat derrotats pel Girona. Amb el Barça guixat, en aquest llistat ja només hi queda un equip: l’Atlètic de Madrid. A la resta de rivals d’aquesta temporada ja els ha passat per la pedra, com a mínim, un cop sigui a Primera o Segona Divisió. I això que l’Atlètic és un club que desperta bons records a la parròquia blanc-i-vermella. De fet, el primer partit a Primera (2017-18) va ser contra el conjunt matalasser, que va ser capaç d’igualar un 2-0 amb un home menys arran de l’expulsió de Griezmann (2-2). A més a més, els gironins van eliminar-los de la Copa la temporada 2018-19 gràcies al valor doble dels gols a camp contrari (1-1 a Montilivi i 3-3 al Metropolitano). Mai però, el Girona els ha aconseguit doblegar. Així, el balanç, entre Lliga i Copa amb els matalassers és de cinc empats i tres derrotes. La temporada passada, els de Míchel van vendre cara la pell al Metropolitano (2-1) mentre que a Montilivi els va condemnar un gol en l’afegit del central Giménez a la sortida d’un córner (0-1). En aquest sentit, hi ha un petit asterisc amb la Reial Societat i el Betis, dos equips a qui el Girona no ha guanyat, encara, mai a Primera, però sí que ha derrotat a Segona Divisió. Amb els bascos, a la màxima categoria hi suma cinc empats i dues derrotes, mentre que amb els andalusos, el balanç és d’un empat i cinc desfetes. Tot i això, tant als uns com als altres, el conjunt gironí sí que els ha superat a Segona. Curiosament, va ser la mateixa temporada, 2009-10, quan la Reial va sortir amb la cua entre cames de Montilivi (1-0, gol de Calle), i el Betis es va veure sorprès al Benito Villamarín, -llavors es deia Ruiz de Lopera- gràcies a un gol de falta directa de Cañas (0-1). Val a dir també que el Girona ja havia superat la Reial Societat en etapes anteriors a la categoria de plata, en blanc-i-negre: 2-0 la temporada 1935-36 i 4-1 la 1948-49 i 1-0 al Betis la 1940-41, sempre a Vistalegre. D’aquesta manera, després de rebre dilluns l’Alabès a Montilivi, d’avui en vuit al Villamarín (19:00) el Girona tindrà l’oportunitat de vèncer per primer cop el Betis a Primera. El Castella i el Jaén a Segona Amb el Barça com a últim de caure al sac dels equips que no han cedit mai davant els blanc-i-vermells en futbol professional, hi són també un parell d’equips més. Es tracta del Reial Madrid Castella i del Jaén. I és que el Girona no va poder superar mai el filial madridista en els quatre cops que s’hi va enfrontar del 2012 al 2014 amb tres empats i una derrota entre Montilivi i Valdebebas. Tampoc se’n va sortir amb el Jaén, amb qui va coincidir el curs 2013-14 a la categoria de plata: 3-1 a la Nueva Victoria i 1-1 a Montilivi. Amb els andalusos, a més a més, tampoc hi va haver maneres a Segona Divisió B la temporada 1979-80 (4-0 i 1-2). En aquest sentit, la llista de rivals a qui el Girona tampoc ha guanyat mai jugant a Segona B és un xic, no pas gaire, més llarga: Gandia, Azkoyen, SE Eivissa, Algesires, Arnedo i Poblenc la completen. El conjunt gironí també té l’Atlètic Zamora, a qui no va poder batre en una fase d’ascens a Segona Divisió (1951-52), en aquesta llista.