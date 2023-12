El creixement del Girona ha fet sorgir diversos canals, comptes i programes dedicats exclusivament a l’anàlisi diari del conjunt de Míchel, més enllà dels mitjans de comunicació tradicionals. Així és com va néixer Canvi de Joc, guanyador de la passada edició dels premis Carles Rahola a la millor informació digital. L’equip format per Andrea López Pastor, Arnau Madrià, Alex Luna, Sergi Arpí, Albert Isern, Martí Ayats, Andrea Flaissier i Jordi Mariscot dedica cada dimecres un programa setmanal a Twitch sobre l’actualitat esportiva del Girona i, de tant en tant, tenen l’ocasió de reunir part de la comunitat blanc-i-vermella presencialment. Ja porten 108 programes, entre els quals destaquen un directe a la botiga de la Rambla o des del Modern amb Míchel. Ahir va ser un dia especial amb un programa a la Farinera Teixidor (GironaHub), que va comptar amb la participació de Miguel Gutiérrez i Yan Couto.

Canvi de Joc va aconseguir reunir més de cent persones per parlar del líder de Primera Divisió sobre «el futbol i la vida». Gairebé tota la conversa, però, es va centrar en la repercussió de la «històrica» victòria davant el Barça. «És un moment que costa de creure. Guanyar al Barça va ser un moment de màxima felicitat i eufòria per a tots. Nosaltres i la ciutat ho hem gaudit moltíssim», va assegurar Miguel. Mentre que Couto va afegir: «Va ser un dia històric per tots nosaltres. Hem de gaudir i seguir així».

Després d’aconseguir 41 punts en 16 jornades, el Girona té la tranquil·litat de tenir la permanència. «Era el primer objectiu. És molt gros el que estem fent. Hem de ser realistes i pensar que tenim equip per lluitar per estar a dalt de tot. Contra els equips grans com el Madrid, Barça, Atlètic o la Reial Societat, no serà fàcil, però lluitarem i a veure fins a on arribem», comentava Miguel. El lateral esquerre va manifestar que «seria un somni molt maco per tots jugar a Europa la temporada vinent». Per la seva part, Couto va comentar que «fer un Leicester és complicat perquè encara queda molta Lliga, tot i que no volem aturar-nos»: «Estem a un nivell molt alt i volem continuar així. Tenim somnis per complir. Volem entrar a la Champions, encara que queda moltíssim per fer apostes. Anem partit a partit. Els rivals són durs i els equips bons».

Ambdós futbolistes van destacar la felicitat del dia a dia a Girona i van explicar com és la seva relació amb Míchel. «És una persona molt intensa. Tenim molta sort de tenir un entrenador com ell. Olora al futbolista, que això és molt difícil. Ell té la gran culpa que l’equip estigui a dalt de tot», va manifestar Miguel. Al seu torn, Couto va coincidir que «Míchel intenta treure el millor de cada futbolista, tant en la part personal com futbolística»: «Intenta tenir un grup fort perquè tots ens sentim implicats i que els que surtin de la banqueta ajudin l’equip. Com, per exemple, es va veure l’altre dia amb Valery, que va marcar a Montjuïc. Diumenge passat va ser un dia espectacular. El Girona mai havia guanyat al Barça vam ballar i cantar al vestuari. La celebració va ser espectacular». «Hem de donar importància als canvis. És molt important tenir tots els jugadors endollats. Tots els jugadors estem connectats i això es nota. L’equip no baixa el ritme, la clau és aquesta. Estem amb la fletxa cap amunt i no podem parar», va valorar Miguel.

Els dos millors laterals de Primera Divisió van raonar que «l’equip ha de millorar en l’aspecte defensiu»: «Assumim més riscos en atac perquè som un equip ofensiu».

Passi el que passi, aquesta temporada serà històrica. «Quan passin els anys, i estiguem retirats, serà una temporada que recordarem tota la vida, independentment del que aconseguim. El dia a dia és increïble», recordava Miguel. El Girona de Míchel és memorable.