El Girona viurà les festes més dolces dels seus 93 anys d’història. El club blanc-i-vermell va celebrar ahir el tradicional dinar de premsa amb els mitjans que segueixen l’equip i el lideratge i la Champions van ser el principal tema de conversa a la taula presidida per Delfí Geli, Míchel Sánchez, Quique Cárcel i Ignasi Mas-Bagà.

Geli va assegurar que «és un Nadal bonic»: «Estem satisfets i orgullosos. El Girona segueix a Primera Divisió, però podem dir una notícia excel·lent: i és que continuarem una temporada més a la màxima categoria del futbol estatal. Podem començar a treballar a partir de ja en el futur, que en el món del futbol normalment és complicat fer-ho. Sempre hem hagut d’esperar a final de temporada per planificar la següent. L’objectiu que tenim és mantenir el club a Primera Divisió al llarg dels anys».

Tenir la permanència al mes de desembre, és un fet extraordinari per a l’entitat. «Tenir ja la permanència ens facilita la planificació de tots els escenaris de la temporada que ve. En l’àmbit esportiu, la direcció esportiva ja pot començar a treballar amb el què pot passar a l’estiu. Tenim jugadors amb contracte, altres que l’acaben, cessions... També hem de pensar en possibles incorporacions i treballar-ho tot tranquil·lament. Les negociacions i converses solen ser complicades, però nosaltres en aquest temps tenim temps. Altres anys depeníem de la categoria on jugaríem i tot es produïa a última hora», va dir Geli.

El president va explicar que en el mercat d’hivern «si podem ajudar i millorar els recursos que tenim, ho farem». «Estem contents amb la plantilla, però sabem que la temporada és llarga i a la segona volta es poden acumular sancions i lesions. Dins de les nostres possibilitats, intentarem cobrir possibles problemes que puguem tenir».

Alhora, no va trobar cap nota prou alta per qualificar el curs dels de Míchel: «La nota és molt alta. No només després de l’estiu, sinó a principis del 2023. Si fa no fa, acabàvem de pujar a Primera Divisió i l’equip va trobar l’estabilitat i regularitat sumant bons resultats a la Lliga. La segona volta de la temporada va ser boníssima i aquesta està sent espectacular. No sé si hi ha nota per explicar la nostra trajectòria».

Entre bromes, també va parlar de la Champions. «Vaig mirar una estona els partits de Champions, però els vaig veure igual que sempre. No diferent. Nosaltres pensem en aquesta temporada. Ja tindrem temps de pensar en la vinent. El més important és disfrutar d’aquest moment. Tant de bo la temporada vinent puguem seguir disfrutant de moments històrics per al club», insistia.

Això sí, Geli té clar que «hem donat el primer pas, que era el primordial, i ara estem en una nova lluita».«Amb la puntuació que tenim, hem de tenir ambicions i il·lusions per superar-nos dia a dia. Estem amb puntuació de lluitar per Europa, però això ho haurem de demostrar cada setmana en cada entrenament i partit. L’equip mereix la posició que ocupa per joc i com fa les coses. És un camí llarg, esperem demostrar que hi podem ser», va concloure.