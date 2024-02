L’espectacular golejada de la passada jornada al Vilafranca (7-3), amb sis gols de Carles Garrido, no ha generat l’impuls que s’esperava al Girona B. Avui, el davanter vallesà no ha vist porteria i tampoc ho han fet cap dels seus companys. En conseqüència, el filial blanc-i-vermell ha sumat un empat insuficient davant la Muntanyesa a Nou Barris (0-0). I és que el conjunt de Sergi Mora no aconsegueix allunyar-se de la zona perillosa amb només un punt de marge (24) respecte al descens (23).

Els gironins no van poder moure el marcador en un partit molt disputat. Els de Mora van dominar en els primers minuts, però de mica en mica la Muntanyesa va fer un pas endavant per gaudir d’ocasions de gol. El Girona B va contenir bé les envestides locals i, tot i provar-ho també d’estratègia, ningú va ser capaç de desfer l’empat.