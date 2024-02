La visita de Pep Chavarría a Montilivi ha estat vist i no vist. El lateral figuerenc, que ha entrat al minut 64 per substituir De Frutos, ha estat expulsat dotze minuts més tard per dues grogues consecutives, al minut 75 i 76, per joc perillós amb una falta a Èric Garcia.

L'escenari s'ha posat ideal per al Girona, que guanya gràcies a un gol de Tsygankov a l'inici de la segona part. El Rayo es queda amb deu.