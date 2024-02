L’alegria ha tornat a Montilivi. El 3-0 contra el Rayo Vallecano de dilluns passat ha esvaït els possibles dubtes que s’haguessin pogut generar al voltant de l’equip i ha servit de missatge per a navegants: el Girona vol ser a l’edició de la Champions League de la temporada vinent. I això que alguns ja veien forats per tots costats quan l’equip va perdre de manera consecutiva al Santiago Bernabéu (4-0) i a San Mamés (3-2) i venia d’empatar davant la Reial Societat (0-0). Al final, aquest mes de febrer que pintava d’allò més magre, l’equip l’ha salvat realment més que bé. De fet, en les cinc darreres jornades, l’avantatge amb el cinquè classificat, l’Athletic Club, només s’ha reduït un punt i ha passat dels onze als deu punts. I és que el balanç dels gironins en els últims cinc partits ha estat de 7 punts de 15 possibles, només un per sota dels bascos (8 de 15) i el mateix que l’Atlètic de Madrid. Qui sí que s’ha despertat ha estat el Barça que, d’ençà de l’anunci de l’adéu diferit de Xavi Hernández ha fet un 13 de 15.

Ara fa un xic més d’un mes, el Girona es presentava a Vigo amb onze punts d’avantatge respecte al cinquè classificat i amb el tourmalet temut a l’horitzó. L’equip blanc-i-vermell va endur-se els tres punts de Balaídos (0-1) gràcies a una diana de Portu abans d’encarar el triple duel contra Reial Societat, Madrid i Athletic. El balanç va ser d’un empat i dues derrotes en la pitjor ratxa del Girona de la temporada. No es va encendre cap alarma , però sí que es va obrir alguna escletxa per a pensar que l’equip podria perdre pistonada. I més veient com el Barça posava la directa i començava a entonar-se. Tanmateix, la resta de rivals en aquest camí per un bitllet a la Champions League no han aprofitat l’afluixada del Girona per retallar-li punts d’avantatge. En aquest sentit i malgrat que l’Athletic Club es va arribar a posar a set, la victòria contra el Rayo combinada amb la derrota dels bascos al camp del Betis va tornar a eixamplar l’avantatge fins als deu punts. En aquests cinc partits, els bascos, que han guanyat el Girona i el Mallorca, han empatat al camp del Cadis i l’Almeria, penúltim i últim. Tampoc l’Atlètic de Madrid ha estat fi i ha fet la mateixa sèrie que el Girona, de 7 de 15, amb dos únics triomfs contra Rayo Vallecano i Las Palmas, empats davant el Reial Madrid i l’Almeria i una derrota contra el Sevilla. Mentrestant, el Barça sí que ha aprofitat la mala ratxa de resultats del Girona retallar-li punts. Així, el conjunt blaugrana ha passat d’estar a cinc punts fa cinc jornades a situar-se als dos actuals. En aquest sentit, el duel de diumenge entre Athletic i Barça a San Mamés pot beneficiar molt els interessos del Girona si és capaç de guanyar a Mallorca. I és que, qui sap si un a victòria a Palma, obriria un altre repte per als de Míchel: la cursa pel segon lloc i el dret a jugar la Supercopa d’Espanya la temporada que ve a Aràbia Saudita.