Dilluns passat contra el Rayo Vallecano, Montilivi va aplegar 8.923 espectadors. Va ser la pitjor entrada de la temporada, numèricament parlant, a la Lliga, però ben segur que la més meritòria pel ruixat que va fer sense parar des de més d’una hora abans durant tot el partit. I això que pel partit contra el conjunt madrileny, el Girona havia penjat el cartell de «tot venut» per quart cop consecutiu. La fal·lera pel Girona arran de la magnífica dinàmica de l’equip ha fet que hi hagi moltes ganes de veure l’equip a casa i que les entrades volin. En aquest sentit, el club va anunciar ahir que en el següent partit l’estadi, contra l’Osasuna dissabte que ve (21:00), tampoc queden ja entrades a la venda. Serà doncs la vuitena vegada que a Montilivi faci el ple d’entrades venudes perquè abans ja s’havia aconseguit en els partits contra València, Reial Madrid i Athletic Club i en tots -tret del del Rayo de Copa- els duels d’aquest 2024: Atlètic de Madrid, Sevilla, Reial Societat i Rayo Vallecano. D’aquesta manera, qui vulgui comprar una entrada per al partit contra l’Osasuna només té la via d’esperar que algun abonat alliberi el seient.

La millor entrada de la temporada, i alhora de la història, va ser del partit contra el Reial Madrid amb 14.184 espectadors. Amb el canvi d’any, aquest 2024, Montilivi no havia baixat dels tretze mil fins dilluns. Així, contra l’Atlètic de Madrid van ser 13.804, davant el Sevilla 13.092 i amb la Reial Societat 13.796. Això sí, a la Copa, també contra el Rayo i amb els abonats pagant, l’assistència va ser la més minsa de tota la temporada: 7.911 persones.