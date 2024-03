El Girona ho té tot a punt perquè les màquines entrin a la Massana dilluns per començar a construir la primera part de la Ciutat Esportiva de Vilablareix. Un cop desecallat ahir el darrer tràmit burocràtic amb l'Ajuntament de Vilablareix, el Girona ja té llum verd per posar fil a l'agulla a les obres per fer els dos primers camps, vestidors i oficines per al cos tècnic i la direcció esportiva. "L'objectiu és que a l'estiu i pel principi de la temporada que ve, l'equip pugui començar a entrenar-s'hi", explica Delfí Geli en una entrevista als mitjans del club. El president afegeix que la ciutat esportiva és un "pas estratègic pel creixement de l'entitat" en un lloc "privilegiat" on els futbolistes "tindran les millors condicions" per polir el talent.