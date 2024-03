Després de retrobar-se amb la victòria contra el Rayo a Montilivi (3-0) en l'última jornada, el Girona buscarà enllaçar la segona victòria consecutiva a Son Moix contra el Mallorca. Les principals baixes en l'expedició gironina són David López i Yangel Herrera, lesionats. Míchel no creu que el partit sigui una revenja per l'eliminació de la Copa.

La baixa de David i la lesió d'última hora de Yangel

David es va retirar l'altre dia amb molèsties i tota la setmana ha estat de la mateixa manera. Després d'un temps de baixa és millor no arriscar. En principi pensem que serà una o dues setmanes, però veurem el dia a dia.

Yangel ha tingut una molèstia avui al final de l'entrenament, en el partit. Hem de fer-li proves per veure l'abast de la lesió. En principi per a demà no hi serà.

Toni està fent un alguna cosa amb nosaltres, la resta estan bé, menys Artero i Joel. Artero té molèsties i, Joel, en el procés de recuperació de la seva lesió.

El moment de les lesions

Al món del futbol aquestes coses passen. Hem d'intentar tot el cos tècnic que els jugadors estiguin al 100%, però és veritat que moltes lesions es produeixen en moments que no sabem per què. És un baixa important, però tenim jugadors per suplir a Yangel o qualsevol jugador.

L'eufòria del Mallorca

Ells estan en una mentalitat molt bona per haver passat a la final. És històric per a ells. L'ambient i els jugadors estaran molt motivats amb la seva afició.

És un equip que té una manera de jugar molt definida. Si volem fer un partidàs i ser capaços de guanyar, hem d'imposar el nostre estil de joc, si no serà impossible. Juguen directe, tenen molta profunditat per fora i arriben amb molta gent a l'àrea. Amb duels aeris són molts bons.

No hi ha pressió per la Champions

Els jugadors estan fent una temporada increïble, ningú ens pot dir res sobre la manera de competir dels jugadors. Estem en una posició per lluitar per la Champions, després veurem si arribem o no és al nostre objectiu. No hi ha pressió, no són objectius naturals per nosaltres a principi de temporada.

Recursos per suplir David López

Tenim Juanpe, Arnau, Daley que són jugadors capaços de guanyar duels. La baixa de David és una baixa important, però tinc molta confiança en els jugadors que sortiran en el camp.

Situació a la Lliga

Jo prefereixo estar en una posició com la nostra, que és lluitar per fer Europa o Champions que la situació del Mallorca És un equip que està a la zona baixa de la classificació, però que ve d'arribar a la final de la Copa. Ells estaran amb una motivació especial i amb molt bones sensacions. Em sembla més un partit de copa que no un partit que ells estiguin la pressió d'estar a la zona baixa de la taula.

La tornada de Blind i la confiança amb la plantilla

Amb sortida de pilota Daley és un jugador molt top. Sempre he dit que tenim una gran plantilla i que tots som molt importants. Tenen qualitat per jugar al Girona. Tots han sigut importants durant la temporada i hem de continuar de la mateixa manera. No estic preocupat per les baixes ni tinc la sensació que som pitjors sense algun jugador. Som diferents amb la manera de jugar.

Ser a la final de Copa

Estan a la final per mèrits propis, enhorabona. Nosaltres estem lluitant per Champions per mèrits propis, també. Hem de mirar enrere per millorar. No hi ha comparació entre Mallorca i nosaltres perquè ens han guanyat en copa. Nosaltres en lliga estem fent un temporadón.

Penso que cadascú té el que es guanya en el camp i ells es mereixen estar a la final de copa perquè han fet una copa espectacular.

Últim terç de Lliga

L'altre dia vaig dir 71 o 72 punts per fer Champions. Europa no està fet, són 17 punts respecte al Betis. Queda molt, queden 36 punts, per això penso que hem de continuar guanyant. Tots els equips que lluiten per Europa guanyaran partits. Per mi hem fet una temporada històrica, passi el que passi ho serà, ja és la millor temporada de la història del Girona.

Ànim de revenja

No. Suposo que ells per la lliga tindran la mateixa sensació perquè vam guanyar 5 a 3 a l'anada. Són partits diferents. Nosaltres no vam fer un bon partit en Copa, i per això ens van guanyar.

Trencar la ratxa negativa

Sempre he dit que el més important és el rendiment. Si el jugador tenia molta pressió per no guanyar dos partits, no és una bona manera d'afrontar les coses. Si el jugador està convençut que el seu rendiment ha sigut bo, ha d'estar tranquil, i l'equip també.

Després de Bilbao vaig dir en roda de premsa que l'equip lluitaria per Champions perquè jugar a San Mamés i ser capaços de dominar i fer les coses que va fer l'equip em fa estar tranquil. Si som capaços de fer-ho a San Mamés, l'equip està bé. És la meva manera de pensar. No tinc dubte que la millor versió de l'equip, l'equip estarà a Europa.