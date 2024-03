Definitivament Son Moix s'ha convertit en un infern per al Girona aquesta temporada. El conjunt gironí, que ja va claudicar-hi fa un mes a la Copa, se'n torna altre cop avui amb la cua entre cames. Els de Míchel ja no són aquell equip temible que col·leccionava victòries a domicili. Han perdut espurna, cames i també un punt de fe. Un gol de Copete a la primera part (m.33) ha liquidat un partit gris dels gironins, que han millorat, insuficientment a la represa i no ha trobat mai la clarividència per poder empatar. La desfeta d'avui és la tercera consecutiva fora de casa després del Bernabéu i San Mamés.

El Girona arribava a Palma reforçat per la victòria contra el Rayo i per haver aturat el sotrac de les anteriors tres jornades. Ho feia convençut en el seu camí per aconseguir un bitllet per la Champions i amb el repte de no caure en el mateix parany d'ara fa un mes al partit de Copa. Aquell dia, el Mallorca els va superar en intensitat des del primer minut. L'eufòria balear per la classificació per la final de Copa podia ser un element important per explotar per part d'un Girona que, tanmateix, no se'n refiava. L'entrada de Solís per primera vegada en Lliga aquesta temporada ha estat la gran novetat d'un onze on no va ser Blind. Escarmentat per la lesió de David López, Míchel ha decidit esperar per fer reaparèixer el neerlandès i s'ha decantat per Juanpe. L'absència de Yangel Herrera l'ha cobert Iván Martín, mentre que Portu ha començat a la banqueta.

De seguida el Girona s'ha trobat una pressió enganxifosa d'un Mallorca que tapava la sortida de la pilota d'Aleix Garcia i Iván Martín, els homes més creatius gironins. A còpia de córners i amb el vent a favor, el Mallorca inquietava amb cert perill la porteria d'un Gazzaniga a qui el vent feia la guitza. L'argentí va fer una mala sortida a peus de Muriqi que no ha acabat en gol per poc. El vent també ha estat a punt de complicar-li la vida en una centrada de Dani Rodríguez que s'ha enverinat i ha acabat amb la pilota al travesser després del cop de dits de Gazzaniga. En atac, l'equip li costava trobar l'home lliure i ni Savinho ni Tsygankov apareixien i feia que Dovbyk hagués de baixar molt avall a buscar la pilota lluny del seu hàbitat natural. Un cop de cap d'Iván Martín i una rematada fluixa de Solís van ser els únics tímids intents ofensius dels de Míchel.

Mentrestant, en el setè córner en trenta-tres minuts, el Mallorca va castigar la poca contundència defensiva dels gironins que van veure com la pilota queia a peus de Copete després de tocar al pit, o a les mans, de Larin. Tot i les protestes dels gironins, el VAR no va corregir la decisió de l'àrbitre i el gol va pujar al marcador davant la indignació dels jugadors gironins i de Míchel que veien com se n'anaven als vestidors per sota al marcador.

La represa no ha començat gaire diferent. Al contrari, ho va fer amb un parell d'ensurts de Larin sense conseqüències. Míchel ha decidit moure peça fent entrar Portu en el lloc d'Iván Martín per mirar de tenir més mala bava en atac. Ha costat, però, de mica en mica el Girona ha anat guanyant metres i començant a trepitjar àrea. Sobretot des de la banda esquerra amb un Savinho que ha estat a punt de marcar un parell de vegades on li ha mancar decisió. S'entrava al darrer quart amb el Girona collant el Mallorca amb un 4-1-5 suïcida a la recerca de l'empat. Res no hi havia res a fer. Portu l'ha tinguda, però avui, tampoc tocava.

