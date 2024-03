Montilivi vessarà per rebre el Betis

Si el temps ho permet, Montilivi s'omplirà de gom a gom per rebre la visita del Betisdiumenge entrant (16:15) en un partit que pot suposar un pas més cap l'objectiu del Girona d'aconseguir un bitllet per a la Champions League. El club ha comunicat aquest matí que s'han exhaurit totes les entrades i, per tant, només queden disponibles les que els abonats puguin alliberar. Serà el vuitè cop que es pengi el cartell de "tot venut" a l'estadi aquesta temporada.