El Getafe adorm el Girona amb la quarta derrota a fora (1-0)

El Girona ha encaixat la quarta derrota consecutiva com a visitant en un enfrontament d'estils de joc ben oposats al Coliseum (1-0). Bordalás vs. Míchel. Defensiva contra ofensiva. Per molt que l'entrenador del Getafe digui que «això és futbol, papa». La veritat és que no se n'ha vist gaire al Coliseum. Sí que hi ha hagut un munt de faltes continuades per entorpir el joc i que impedeixen a l'espectador gaudir de l'espectacle. Avui, més d'un hauria preferit fer una becaina.

Sense aconseguir fer net dels problemes musculars, Tsygankov i David López han caigut de la convocatòria per aquesta jornada. Titulars tots dos sempre que estan disponibles -en el cas del central català s'ha perdut nou dels últims onze encontres-, Míchel s'ha limitat només a introduir els canvis obligats per les seves baixes. Mentre que quinze minuts abans de començar el partit, el tècnic ha patit un nou contratemps amb la lesió de Miguel. El lateral, que ja arrossegava molèsties i, així i tot, havia de ser titular, s'ha fet mal a l'escalfament. Així doncs, Yan Couto, Juanpe i Pablo Torre han sigut les novetats en un onze que han completat Gazzaniga; Èric Garcia, Blind; Aleix Garcia, Iván Martín; Portu, Savinho; i Dovbyk. Un equip trasbalsat, però disposat a fer un nou recital amb valentia -només tres defenses- davant d'un Getafe ultradefensiu. Bordalás ha sortit a jugar sense cap atacant pur i amb l'única referència de Greenwood per generar perill, que s'ha col·locat a la banda amb Óscar Rodríguez en punta.

El Girona ha sabut tenir paciència per arribar amb perill a l'àrea rival, malgrat que això, paradoxalment, posés molt nerviós als jugadors moltes vegades. Al Coliseum, no passava absolutament res. El conjunt de Bordalás no ho ha posat gens fàcil per trenar les jugades, tallant les accions i frenant el ritme amb faltes constants. Alderete s'ha salvat de l'expulsió, després que l'àrbitre Munuera Montero revisés a la pantalla del VAR una falta sobre Portu amonestada amb groga i que podria haver estat vermella.

La primera arribada ha sigut d'Iván Martín, amb una centrada a fora. Per la seva part, Greenwood ha avisat amb un xut llunyà. El Getafe no ha fallat en la segona obra de Yellu. El migcampista ha obert la llauna en rebre l'esfèrica dins de l'àrea. Veure's amb el marcador en contra, ha empès als blanc-i-vermells a intentar desfer l'avantatge dels locals. Ha sigut Portu, el qual ha vist com la defensa del seu exequip rebutjava la pilota. Dovbyk les ha tingut més clares abans del descans, però les seves rematades han sortit fregant el pal fent evident que el davanter ucraïnès no passa pel seu millor moment de confiança.

El Girona no ho ha deixat d'intentar, tot i que tal com es desenvolupava el partit el més fàcil hauria estat adormir-se. El duel al Coliseum podria ser una bona solució per aquells que tenen problemes de son. Un cop de Pablo Torre se n'ha anat per damunt de travesser a l'inici de la represa. El mateix li ha passat a Ilaix Moriba. El Getafe tenia els gironins allà on volia.

En una bona acció individual, Dovbyk ha posat a prova David Soria sense que el porter es despentinés. Tampoc ha tingut cap impediment per agafar una pilota de Savinho. Voler i no poder. Així tota l'estona, amb el cronòmetre corrent en contra. Igual que el marcador.

Sense pólvora en atac, Míchel ha recorregut als dos grans recursos que té: el més veterà (Stuani) i el més jove (Jastin). Tota la carn a la graella perquè Dovbyk ha continuat al terreny de joc.

Entre la grada, es desprenia l'alegria d'uns pares orgullosos que no s'han volgut perdre el primer desplaçament del seu fill. Jastin ha sentit de molt a prop l'amor de la seva mare, que ni anar amb crosses ni portar una fèrula aparatosa a la cama li han impedit ser avui a Getafe per donar-li suport.

Gazzaniga ha evitat el segon, apareixent amb una gran estirada per treure impedir el gol de Mata. El partit continuava viu i David Soria ha hagut de sortir per desviar a córner la diana de l'empat de Dovbyk.

L'equip gaudirà d'un parell dies de descans, coincidint amb l'aturada de seleccions. I ho farà estant pendent del partit de demà entre l'Atlètic i el Barça al Metropolitano, on hi pot haver en joc el desenllaç de la classificació per a la Champions.

Recupera el minut a minut:

En directo

Final al Coliseum!

90'. Set minuts d'afegit

86'. Targeta groga a Stuani

85'. Quina aturada de Soria a rematada de Dovbyk!