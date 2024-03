El marge del Girona per jugar la Champions és de 7 punts

Futbolista encara de detalls i instants, inconstant, d’indubtable talent, Joao Félix va deslligar la victòria del Barça al Metropolitano al costat de l’incontestable Lewandowski, decisius per mantenir viva la competència per LaLiga, canviar el partit i domar l’Atlètic de Madrid, potent a l’inici, vulnerable després, derrotat 0-3 i relegat a la cinquena posició. El Girona, tot i que ha baixat al tercer lloc per la derrota a Getafe, veu el millor resultat possible entre els rivals perquè es queda amb un marge de 7 punts per jugar la Champions.

El primer gol va ser de l’atacant portuguès, el segon del davanter polonès i el tercer de Fermín per assaltar la segona plaça. Xavi Hernández (expulsat en 42 minuts), ha sortit guanyador en cadascun dels seus cinc duels contra Diego Simeone, amb nou punts per sobre dels matalassers i vuit per darrere del liderat del Reial Madrid. En queden 27 per competir.

La victòria al Metropolitano, on no guanyava ningú a la lliga des que ho va fer ell mateix el 8 de gener de 2023, incideix en la insistència del Barça en una pugna que sembla perduda, però que encara té recorregut, amb un duel entre els dos encara pendent a l’estadi Santiago Bernabéu.

El conjunt blaugrana va suportar el seu pitjor moment al començament, va reaccionar amb talent i determinació i es va imposar amb una autoritat inusitada, dirigit per Lewandowski, que va participar en cadascun dels tres gols. Va assistir en dos i va marcar-ne un altre.

Joao Félix va aprofitar la primera. El davanter portuguès va ser molt més moderat en la seva alegria pel gol que a la primera volta a Montjuïc.

Rodrigo de Paul ho va fer tot mal en la represa. Primer, una targeta. Després, un error. Una seqüència de 80 segons. La fallada va originar el 0-2 de Lewandowski. Després, Fermín va cabotejar el 0-3 entre el sotsobre que ja patia l’equip de Simeone en la seva estructura defensiva. Encara va evitar Oblak el 0-4 sobre la línia. El Metropoliano no és invencible. La lliga és possible?