Pablo Torre, convocat amb Espanya sub-21

Cap jugador del Girona figurava en cap llista d’Espanya per aquesta aturada de seleccions, però, finalment, Pablo Torre s'ha afegit a última hora a la convocatòria de la selecció sub-21. El jugador del Girona ha estat citat avui pel seleccionador sub-21 Santi Denia, arran de la baixa per lesió de Nico González, per formar part dels 23 futbolistes que disputaran els dos partits que el conjunt espanyol afronta aquest mes de març.

La selecció espanyola sub-21 jugarà contra Eslovàquia en l’amistós d’aquest dijous a l’estadi Chapín de Jerez de la Frontera (19:00 h). El partit servirà als de Santi Denia per preparar l’encontre de classificació per a l’Europeu 2025 contra Bèlgica el pròxim dimarts, dia 26 de març, al Power Horse Stadium d’Almeria (19:00 h).

Torre, que ahir també va ser el recurs d’última hora per a Míchel en l’onze titular davant del Getafe a causa de la lesió de Miguel (1-0), es concentrarà a partir de demà amb Espanya sub-21.

D’altra banda, el Girona tindrà més jugadors internacionals que aniran amb les seves respectives seleccions per l’aturada. Com és habitual, Daley Blind ha estat convocat amb Països Baixos; i Dovbyk i Tsygankov amb Ucraïna -l’extrem, lesionat, no va anar a Getafe i va viatjar abans que el davanter amb la seva selecció per fer-se més proves amb els serveis mèdics d’Ucraïna-. Yan Couto repeteix amb Brasil, on s’hi estrena Savinho.

Jastin, que va entrant progressivament al primer equip i també va tenir minuts al Coliseum, anirà amb Portugal sub-20.