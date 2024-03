El Girona més internacional

Després de sortir derrotat de Getafe i de confirmar que lluny de Montilivi l’equip té un problema, el Girona torna avui als entrenaments. Els de Mícheltreballaran fins divendres i gaudiran del cap de setmana lliure. L’aturada de la competició anirà d’allò més a l’equip per recuperar forces, netejar el cap i tornar amb les piles ben carregades per encarar el duel contra el Betis a l’estadi previst pel diumenge 31 (1/4 de 5). Míchel, conscient que a l’entorn hi ha cert neguit veient que l’equip ha baixat prestacions i, sobretot, que l’avantatge respecte al cinquè classificat s’ha retallat de nou a set punts, va fer una piulada a les xarxes socials per mirar de calmar la parròquia i posar normalitat a la situació. «Ningú va dir que seria fàcil. Tenim una oportunitat històrica. Només cal donar continuïtat al que hem fet fins ara. Aquest grup s’ho mereix». Un missatge esperonador i tranquil·litzador d’un Míchel que ha reconegut un parell de cops que no classificar-se per a la Champions League seria «un cop dur».

Couto ja sap què és jugar amb l'absoluta del Brasil / Vitor Silva/CBF

No serà pas tota la plantilla la que podrà fer un parèntesi en la competició, perquè hi ha vuit jugadors en dinàmica del primer equip que se n’han anat amb les seleccions i tindran feina aquests dies. Fins i tot més que si hi hagués jornada de Lliga, perquè la majoria tenen doble partit amb la selecció entre demà passat i dimarts de la setmana entrant. Els jugadors internacionals del Girona convocats en aquesta aturada FIFA són Yan Couto i Savinho (Brasil), Daley Blind (Països Baixos), Viktor Tsygankov i Artem Dovbyk (Ucraïna), Pablo Torre (Espanya sub21), Jastin Garcia (Portugal sub21) i Antal Yaakovshbili (Hongria sub21). No han estat citats, per contra, d’altres jugadors seleccionables com Èric Garcia i Aleix Garcia amb Espanya o Arnau Martínez amb la sub21.

Així doncs, els aficionats del Girona que vulguin veure els futbolistes internacionals de l’equip en acció tenen l’oportunitat de fer-ho a partir de demà passat quan es disputa el partit més importants de tots els dels gironins. Serà el que enfrontarà Ucraïna a Bòsnia, a partit únic, per un lloc a la final de la repesca per ser a l’Eurocopa. Qui guanyi es jugarà el bitllet, a caixa o faixa, contra el vencedor de l’Islàndia-Israel. El duel servirà per veure si Dovbyk afina la punteria i aconsegueix treure’s la malastrugança de cara a pòrteria que el persegueix des del 21 de gener, quan va fer un hat-trick al Sevilla. Des de llavors, encadena vuit partits, entre Lliga i Copa, sense marcar. Caldrà veure si Tsygankov pot jugar el partit a terres balcàniques. El migcampista va anar a la concentració ucraïnesa de Marbella prèvia al desplaçament a Bòsnia i els serveis mèdics de la selecció avaluaran si està en condicions de poder jugar dijous. Tsygankov va patir un esquinç al lligament lateral del genoll fa dues jornades contra l’Osasuna i no va poder jugar a Getafe.

Blind aplaudeix després d'un partit amb els Països Baixos / Maurice Van Steen/EFE

També dijous entraran en escena els joves Jastin i Antal. L’extrem s’estrena en una convocatòria amb Portugal sub20 després d’haver estat convocat fa uns mesos per Espanya. El combinat lusità juga dijous un amistós contra la República Txeca i dimarts de la setmana vinent contra Dinamarca. Per la seva banda, Antal també juga dijous amb la sub21 d’Hongria un amistós contra Moldàvia i dimarts, té partit de classificació per l’Eurocopa davant Kazakhstan. També en la sub21, Pablo Torre té una cita amistosa dijous a Jerez contra Eslovàquia (19:00), mentre que dimarts que ve s’enfronta a Bèlgica a Almeria en duel classificatori per l’Eurocopa.

Divendres serà el torn de Daley Blind en l’amistós que els Països Baixos disputaran contra Escòcia (20:45). El combinat neerlandès, que entrena Ronald Koeman, tornarà a actuar dimarts, en un duel interessant també amistós contra Alemanya (20:45). Per dissabte quedarà el que pot ser l’estrena de Savinho amb la selecció absoluta del Brasil. L’extrem i Yan Couto estan citats per la canarinha per a enfrontar-se a Anglaterra a Wembley (20:00). La verdeamarela té un segon compromís en aquesta finestra FIFA dimarts al Santiago Bernabéu contra la selecció espanyola (21:30).