El Girona és el tercer millor visitant tot i les quatre derrotes consecutives a fora

Míchel assegura una vegada i una altra que va partit a partit, que no mira si els duels són a casa o és a fora i que no dóna importància a la sèrie de derrotes consecutives a domicili. La realitat diu que el Girona ha perdut en les quatre darreres sortides contra Reial Madrid (4-0), Athletic Club (3-2), Mallorca (1-0) i Getafe (1-0). Pot passar, és clar. De fet, fins i tot seria normal per a un Girona que no estigués brodant una temporada de pel·lícula en què ha passat de tenir la permanència com a objectiu a voler jugar la Champions League la temporada vinent. El rendiment de l’equip durant tota la temporada ho ha precipitat i a fe que, a manca de nou jornades i amb set punts d’avantatge respecte a l’Atlètic de Madrid, les possibilitats estan intactes.

Les victòries a Montilivi contra Rayo (3-0) i Osasuna (2-0) han permès al conjunt gironí mantenir el coixí sobre el cinquè perquè les prestacions a domicili han disminuït sensiblement en comparació amb les d’abans de visitar el Bernabéu. Tot i això, i aquesta és la dada a tenir en compte, el Girona continua sent el tercer millor visitant de tota la Lliga. Sí, sí, només el Reial Madrid, amb trenta-quatre punts, i el FC Barcelona, amb trenta, han fet més punts que el Girona fora de casa. El conjunt gironí n’ha sumat vint-i-set i és el tercer millor de la categoria, per davant de la Reial Societat, amb vint-i-tres i de l’Athletic Club, amb vint.

La versió de visitant que feia por arreu on es presentava es va estroncar al Bernabéu, quan el Madrid va posar el Girona a lloc amb un 4-0 incontestable. Enrere quedaven les victòries als camps del Sevilla (1-2), Granada (2-4), Vila-real (1-2), Cadis (0-1), Osasuna (2-4), Rayo Vallecano (1-2), FC Barcelona (2-4) i Celta de Vigo (0-1) i els empats als de la Reial Societat (1-1), Betis (1-1) i Almeria (0-0). La següent sortida del Girona serà al Metropolitano per enfrontar-se a l’Atlètic de Madrid a finals de mes. Un partit que pot ser transcendental en la lluita per ser a la Champions.