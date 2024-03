Mor l'exentrenador del Lloret i del Girona, Antoni Lagunas

El futbol català plora avui la pèrdua d'Antoni Lagunas, amb noranta anys, històric entrenador d'un grapat d'equips i amb una àmplia trajectòria també a les comarques gironines. Sobretot a Lloret de Mar, on va ser capaç de pujar l'equip a Tercera la temporada 1980-81 i va estar-hi diverses etapes. Lagunas també va entrenar el Girona a Segona B durant el tram final del curs 1987-88 en un intent a la desesperada de salvar la categoria. En les set jornades que va ser a Montilivi, Lagunas va aconseguir tres victòries, un empat i tres derrotes que no van poder evitar el descens a Tercera d'un equip que comptava amb Martín Abad, Luis Lozano, Cristo o un jove Delfí Geli, entre altres. El tècnic badaloní va entrenar també el Tossa o el Palamós, a més a més de l'Andorra, Granollers, Igualada, Júpiter, Europa o Gramanet, entre altres. Fa deu anys, el Lloret li va organitzar un homenatge per celebrar el seus vuitanta anys.