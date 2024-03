Tres reforços de cop per a Míchel

La plantilla del Girona ha gaudit del cap de setmana de descans i a partir d’avui començarà a preparar el partit de diumenge a Montilivi contra el Betis. L’aturada de la competició ha anat d’allò més bé per a carregar piles, refrescar el cap i, sobretot, perquè els jugadors lesionats poguessin avançar en les recuperacions. Així, segons va explicar Míchelen una entrevista a aquest diari, contra el conjunt andalús confia que David López, Miguel Gutiérrez i Yangel Herrera puguin estar disponibles per jugar. Es tracta de tres titulars indiscutibles per a Míchel que van ser baixa en l’últim partit al camp del Getafe, juntament amb Viktor Tsygankov. L’ucraïnès està concentrat amb la selecció i, si bé no es va recuperar a temps per jugar dijous contra Bòsnia, té possibilitats de fer-ho demà contra Islàndia la final de la repesca per ser a l’Eurocopa. Qui també ha fet un pas endavant és Borja García, inèdit aquest curs encara, però que ha deixat enrere els problemes musculars que van fer que s’aturés fa quinze dies. Mentrestant, tant Toni Villa com Joel Rocacontinuen avançant en la recuperació.

Miguel Gutiérrez, peça clau

D’aquesta manera, si tot va com ha d’anar, el tècnic recuperarà més d’un terç de l’onze titular habitual. El cas de cada jugador és diferent i, en aquest sentit, la baixa més inesperada del dia de Getafe va ser la de Miguel Gutiérrez. El lateral format al Madrid arrossegava problemes al soli de feia dies i, de fet, Míchel al final del partit va revelar que contra l’Osasuna havia jugat infiltrat. El madrileny havia de repetir la fórmula al Coliseum però les molèsties no van desaparèixer i el cos tècnic va estimar-se més no forçar-lo. Va ser tot just el segon partit que es perdia el madrileny aquesta temporada. Fins llavors, el lateral tan sols només havia deixat de jugar contra el Mallorca a Montilivi (5-3) per decisió tècnica. La importància en el joc del Girona de Miguel Gutiérrez queda clara veient que important que és per a Míchel. I és que, a banda de perdre’s tan sols dos parits, un per decisió tècnica i un altre per lesió, el defensa ha estat titular en la resta de jornades de Lliga. Encara més, ha disputat tots els minuts possibles en tots els partits llevat de la victòria al Nou Mirandilla contra el Cadis, on va ser substituït al minut seixanta-tres per un mareig.

En aquest sentit, només Gazzaniga, que ha disputat tots els partits de Lliga fins ara, i Aleix Garcia acumulen més minuts que Miguel a la Lliga. El madrileny va tenir, sobretot al primer tram de curs, una tasca més ofensiva incorporant-se molt sovint al mig del camp i entrant des del darrere en el que s’ha conegut com el «lateral mentider», una innovació tàctica de Míchel, que ja des de la temporada anterior amb Arnau Martínez, ha funcionat molt bé.

D’aquesta manera, diumenge, el Girona formarà amb un onze molt més reconeixible. Tot fa pensar que el tècnic recuperarà la línia defensiva talismà formada per Èric Garcia i Miguel Gutiérrez als laterals i David López i Blind a l’eix.