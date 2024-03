Couto i Savinho tenen l'oportunitat de tancar ferides al Bernabéu

Els jugadors internacionals del Girona continuen amb el seu tour particular aquests dies. Després d’haver competit tots entre dijous i divendres, avui els vuit internacionals en dinàmica del primer equip blanc-i-vermell entren en escena per segon i darrer cop aquesta aturada FIFA. Jastin Garcia i Antal Yaakovshibili seran els primers, aquest migdia, amb Portugal sub20 contra Dinamarca, en el cas de l’extrem, i en el Kazakhstan-Hongria sub21, en el del central. A les set, serà el torn de Pablo Torre, amb la selecció espanyola sub21 a Almeria, contra Bèlgica en partit de classificació per l’Eurocopa. A partir d’aquí vénen els plats forts. El clàssic Alemanya-Països Baixos és sempre autèntic partidarro, encara que sigui amistós, i avui (20:45) Daley Blind podrà gaudir-lo. El partit, sens cap mena de dubte, amb més transcendència de tots és el que es disputarà a Wroclaw (Polònia) entre Ucraïna i Islàndia. La selecció de Dovbyk i Tsygankov es jugarà l’accés a l’Eurocopa a partit únic, com a local, davant Islàndia. L’últim caixa o faixa per als ucraïnesos. Míchel i els seguidors del Girona estaran molt pendents de si Tsygankov s’ha recuperat bé i està en condicions de jugar. Finalment, l’altre plat fort d’avui és el que es viurà al Santiago Bernabéu de Madrid entre la selecció espanyola i el Brasil a partir de dos quarts de deu del vespre (21.30, La 1).

Valverde frena Savinho durant el partit del Girona contra el Reial Madrid / Kiko Huesca/Efe

El partit ha generat molta expectació, sobretot arran de tota la polèmica amb el racisme amb Vinicius Júnior, que jugarà al seu estadi però de visitant. En clau gironina també té bons al·licients. Al combinat de Dorival Júnior hi són Savinho i Yan Couto, dos jugadors que guarden un record ben amarg de la darrera visita al Bernabéu, que es va acabar amb derrota del Girona contra el Madrid per 4-0 i una actuació més que discreta dels de Míchel. Ben assenyalat va quedar aquell dia, Couto, que va sortir a les fotos dels quatre gols i va provocar un penal que Joselu va fallar i que li podia haver suposat l’expulsió. El lateral va abandonar el partit amb els ulls negats de llàgrimes i mirant de tapar-se la cara mentre el seu compatriota, Vinicius que havia fet el que havia volgut amb ell durant tot el partit, el consolava. Era un dia per lluir-se en un estadi i contra un Madrid que el tenia a la seva agenda. Fins i tot havia estat protagonista de portades del diari Marca com a gran objectiu blanc. A l’hora de la veritat però, l’escenari se’l va engolir.

Tampoc Savinho va ser el Savinho de tota la temporada aquell dia al Bernabéu. El Girona hi arribava amb la possibilitat, en cas de victòria, de situar-se líder en solitari. Ni la van ensumar els gironins, que es van desfer com un castell de cartes a cada pas endavant que feia el Madrid i van acabar aixecant la bandera blanca de seguida. Savinho, que ja a la primera volta a Montilivi (0-3) va estar cohibit per la presència de Carvajal, tampoc va exhibir-se al Bernabéu. L’extrem va tenir a davant, aquell dia, Lucas Vázquez que, amb l’ajuda de Fede Valverde van lligar de mans i peus Savinho que no va poder fer cap de les seves jugades marca de la casa i es va diluir absolutament. Savinho arriba al partit amb la moral a l’alça després d’estrenar-se amb la selecció brasilera contra Anglaterra dijous passat.

Per tot plegat, tant Couto com Savinho intentaran aquest vespre treure’s l’espina d’aquella tarda agra que van viure ara fa unes setmanes i que va deixar un regust de boca tan dolent entre l’afició. L’aparador és immillorable i tots els focus internacionals miraran cap a Chamartín, on la representació gironina mirarà de reivindicar-se.