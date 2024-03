Guanyar el Betis, tot un repte per al Girona

Diumenge torna la Lliga després de quinze dies d’aturada pels partits de seleccions internacionals i el Girona ho fa amb la visita del Betis a l’estadi de Montilivi diumenge (1/4 de 5). El conjunt gironí ja sap què és guanyar el Betis. No fa tant -o sí, depèn de com es miri-, el curs 2009-10 a Segona, el Girona va doblegar els andalusos al Benito Villamarín gràcies a un gol de falta de David Cañas. Aquell 0-1 va trencar moltes travesses i a banda de donar tres punts d’or al conjunt que dirigia Narcís Julià cap a la permanència. No era la primera vegada que el Girona superava el Betis. Molts anys enrere, la temporada 1940-41, també a Segona Divisió, els gironins van doblegar els andalusos a Vistalegre gràcies a un gol d’Emili Tarradellas. Dues victòries en disset partits és el pobre balanç històric davant els andalusos d’un Girona que diumenge té un nou repte per assolir: guanyar el Betis en un partit de Primera Divisió. I és que el Betis és un dels dos únics equips de la categoria a qui el Girona no ha estat encara capaç de superar en partit de Primera Divisió. L’altra bèstia negra dels gironins és la Reial Societat contra el qual, a Primera, suma sis empats i dues derrotes.

Stuani lamenta una oportunitat davant Dani Jiménez en el Girona-Betis del curs 2017-18 (0-1) / Aniol Resclosa

Aquell gol de Cañas va donar una bona alegria a l’afició del Girona desplaçada a Sevilla ara fa catorze anys. Els que no hi van poder anar i van veure el partit a la televisió encara no han pogut celebrar mai cap triomf contra el Betis. I és que el conjunt andalús a Montilivi s’hi mou com si fos a casa. Almenys pel que fa a resultats. Així, els bètics compten per victòries totes les visites a l’estadi. La ratxa triomfal del Betis a Montilivi va començar el curs 2009-10 amb un 0-2 (Sergio García i Pavone) i un 0-1 el següent (10-11) amb gol de Rubén Castro. També a Segona, la temporada 14-15, en un duel entre dos aspirants a l’ascens, el Girona tampoc va poder (1-3) amb gols de Felipe Sanchón pels gironins i Rubén Castro (2) i Florian Lejeune en pròpia porteria pels visitants.

Felipe Sanchón i Molinero, en l'1-3 a l'estadi del curs 2014-15 / Aniol Resclosa / Marc Martí

Ja a Primera Divisió, el Betis també compta les visites a Montilivi per victòries. En l’anterior etapa a la màxima categoria (17-18 i 18-19), el davanter Loren Morón va ser el botxí dels gironins amb dos gols que van suposar dos 0-1. La temporada passada, el Girona arribava ben viu en la lluita per entrar a la Conference League i el gol inicial de Miguel Gutiérrez envalentia encara més els de Míchel. Tanmateix, Borja Iglesias es va encarregar de capgirar el marcador i mantenir la ratxa immaculada del Betis a Montilivi (1-2) alhora que aixafava la festa que el club tenia preparada en l’últim partit a casa i que va quedar aigualida per la derrota.

Aquesta temporada, el Girona ha aconseguit treure de la llista negra d’equips a qui mai havia derrotat el Barça i l’Atlètic de Madrid gràcies al 2-4 als blaugrana a Montjuïc i al 4-3 a l’estadi als matalassers, respectivament. Si els de Míchel Sánchez superen el Betis diumenge, ja només quedarà la Reial Societat per derrotar en un partit de la màxima categoria.

Preparant el partit

Mentrestant, la plantilla continua treballant per preparar el partit. Míchel recuperarà, en principi, tots els efectius que tenia lesionats i, per tant, David López, Yangel Herrera, Miguel Gutiérrez i també Borja García estaran a la seva disposició. Caldrà veure, en aquest sentit, en quin estat físic es troben els jugadors internacionals que han disputat partits amb les seleccions aquests dies, sobretot els ucraïnesos, Artem Dovbyk i Viktor Tsygankov, que han tingut duels de màxima exigència. Per contra, qui no hi serà diumenge segur és Savinho Moreira, sancionat per acumulació de targetes grogues. Toni Villa i Joel Roca encara es recuperen de les greus lesions.