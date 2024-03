Dovbyk s'allibera amb un doblet i Stuani fa màgia

El Girona ha liderat moltes estadístiques, aquest curs 2023-24. Una d'elles, és la de l'equip màxim golejador, ara en mans del Reial Madrid. I si ho ha estat, és gràcies a l'encert dels seus homes ofensius, especialment Artem Dovbyk, que ha trencat una mala dinàmica que el portava de corcoll.

Míchel, en tot moment, ha dit que no li preocupava que l'ucraïnès no marquès. Que tenia ocasions, que els gols ja tornarien. Llest, el de Vallecas. I oportú Dovbyk, que després de marcar un gol en les semifinals de la repesca per a l'Eurocopa amb Ucraïna, ha fet miques la seva mala dinàmica amb els de Montilivi fent un doblet.

Primer, amb un gol de penal sota el segell de la seva sang fred habitual. Després, aprofitant una jugada col·lectiva preciosa, i definint sense pietat amb Rui Silva. Dovbyk, que no marcava des de la jornada 21, contra el Sevilla, a finals de gener, ja n'ha marcat setze i s'enfila, amb Bellingham i Budimir, al capdavant de la taula de màxims golejadors de la Lliga.

I Stuani, màxim golejador històric del Girona, ha tornat a aparèixer, força temps després, per posar una cama que podria valdre una Lliga de Campions. L'uruguaià, que es va quedar i va passar la penitència de Segona quan podia haver marxat, encara no ha disputat mai aquesta competició. Al setembre, tornem a parlar.