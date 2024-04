El compromís d’Stuani

Va ser una anècdota, segurament, però la frase que va deixar anar Míchel a la sala de premsa de Montilivi en la valoració de la victòria contra el Betis (3-2) és molt significativa. «Sé que en el primer partit de la història del Girona a Europa, Stuani portarà el braçalet de capità», va dir el tècnic en ser preguntat sobre què significa el davanter uruguaià per al Girona. Diumenge, enmig d’una gran cortina de pluja, el màxim golejador de la història del club blanc-i-vermell va donar una nova alegria amb una diana en el temps afegit per aconseguir els tres punts davant un rival que no havia perdut mai a l’estadi gironí i fer un pas gairebé definitiu a Europa, ja que els verd-i-blancs, que serien el conjunt que ara mateix jugaria la Conference League, estan a 23 punts de distància. Stuani, però, que, des que va arribar fa set temporades, té l’objectiu d’engrandir el club, està capficat en un repte molt major. «Somio jugar la Champions amb el Girona», va assegurar el xarrua després del partit.

«Estic molt feliç pel que hem viscut a Montilivi. Per mi, personalment, és una sensació única i difícil d’explicar. S’ha de viure per saber el que se sent. Marcar aquest gol al final del partit per poder aconseguir els tres punts i celebrar-ho tots junts amb l’afició és el millor que hi ha. És espectacular», va insistir Stuani. Passen els anys, però el seu compromís segueix intacte i amb més raons cada temporada que passa. De lluitar per la permanència i l’estabilitat a Primera Divisió o retornar el club a la màxima categoria del futbol espanyol amb l’ascens del 19 de juny de 2022 a Tenerife, a voler col·locar el Girona entre els equips més ‘grans’ amb una classificació per a la Champions. «És l’objectiu principal, el més gran que podem assolir i, alhora, el que tenim més a prop. Sabem que serà difícil, perquè tots els equips ens hi juguem molt a aquestes alçades del curs i la segona volta sempre és més complicada que la primera, però estem en el camí per fer història. Una història gran. Per mi seria un somni jugar la Champions amb el Girona. Estem lluitant i fent una bona feina per intentar-ho. Hem de donar valor a les victòries i anar a poc a poc. El Betis és un rival molt complicat, que està preparat per anar a Europa, i l’hem guanyat. Crec que ha sigut una gran prova», va comentar.

El gol contra el Betis va ser el vuitè que ha marcat aquesta temporada. Acostumat a ser el pitxitxi de l’equip, amb més d’una vintena de dianes per exercici, aquests no són els registres que li agradarien, però això no treu que té un mèrit enorme haver-los aconseguit fer. Stuani és, juntament amb Savinho, el segon màxim realitzador del Girona per darrere de Dovbyk, que n’ha marcat 16 i lidera el pitxitxi de la lliga amb els mateixos gols que Bellingham (Reial Madrid) i Budimir (Osasuna). L’uruguaià ha vist porteria la meitat de vegades que ho ha fet l’ucraïnès, malgrat no ser el davanter titular i haver jugat uns 730 minuts aproximadament per contra dels prop de 2.000 que ha tingut Dovbyk. Ser suplent i entrar als últims 10-20 minuts de partit, no és cap problema per a Stuani quan es tracta de citar-se amb el gol. «Penso que és més difícil marcar aquests vuit gols, que no pas tots els que he marcat al llarg de la meva carrera al Girona, perquè tinc menys minuts per fer-los. M’ho prenc com un repte més de poder ajudar l’equip en el moment que el míster ho decideixi. Crec que la clau està en aprofitar cada minut que tingui al camp», va explicar Stuani.

Un exemple per a tots

Algú podria pensar que Stuani ho ha aconseguit tot al Girona, però, tossut com ningú, en vol més. «Si Míchel ha dit que portaré el braçalet en el primer partit a Europa, ho afirmo perquè, per part meva, així serà. Soc un privilegiat de poder viure tantes experiències i de tot tipus amb el club. No és nou. Per mi és important cada gol que pugui fer i cada moment que pugui ajudar l’equip. D’això es tracta. Hem de ser una pinya. Ho dono tot a dins i a fora perquè el Girona estigui el més amunt possible», va afegir. No és casualitat, doncs, que l’uruguaià sigui el jugador més passions desperta i un dels grans emblemes de l’entitat.

La seva llegenda es farà més gran si el Girona aconsegueix anar a la Champions, una possibilitat ben real tenint en compte el coixí de punts que té respecte al cinquè classificat. «Tenim un bon avantatge. El pròxim partit és davant un rival directe (Atlètic) i pot ser decisiu. Hem d‘anar al Metropolitano tranquils i amb calma, conscients que ens hi juguem moltíssim. Tenim il·lusió per fer història i ho donarem tot per aconseguir-ho», va advertir. Tot això, amb l’assegurança de les jornades que resten a Montilivi: «Si seguim forts a casa, tindrem l’oportunitat d’aconseguir l’objectiu que tant anhelem».