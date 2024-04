L’Atlètic perd Memphis Depay durant tres setmanes

Diego Simeone, entrenador de l’Atlètic de Madrid, perdrà de nou el davanter Memphis Depay almenys unes tres setmanes, que inclouen els dos partits contra el Borussia Dortmund de demà i els duel de Lliga amb el Girona i l’Alabès, després de patir una lesió muscular. Les proves mèdiques han determinat l’abast de la lesió de l’atacant neerlandès. L’Atlètic, que no ha especificat el període de recuperació del jugador, encara que aquest tipus de contratemps musculars requereixen almenys tres setmanes, sinó més per a tornar a jugar.

Això significa que, almenys, no jugarà per lesió ni en el doble enfrontament contra el Borussia en els quarts de final de la Lliga de Campions, aquesta setmana i la següent; ni en el matx contra el Girona de dissabte en el Metropolitano; ni en la visita a l’Alabès a Vitòria de la següent jornada; ni, potser, davant l’Athletic Club a casa, depenent de l’evolució. Si la recuperació de la lesió va més enllà de tres setmanes, i l’Atlètic supera els quarts de final de la màxima competició europea, estaria en dubte el seu concurs en la trobada d’anada de les semifinals.

És la sisena lesió soferta per Depay des del seu fitxatge per l’Atlètic al gener de 2023. Traspassat des del Barcelona, des de llavors s’ha perdut 24 partits per aquest motiu. Per contra, Lemar podria reaparèixer.