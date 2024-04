El Girona es fon al Metropolitano (3-1)

Per segellar una plaça a Europa i continuar fent camí cap a la Champions calia fer la feina i intentar esgarrapar un punt davant un Atlètic que no ha demostrat tenir el cap a Dortmund. No ha estat així i això que el partit ha començat d'allò més bé amb un Girona més que notable liderat per un gran Savinho que s'ha avançat gràcies a Dovbyk. A partir d'aquí, l'Atlètic ha canviat el sistema i s'ha trobat amb l'empat arran d'un penal per mans de Miguel i un regal del Girona al darrer segon de la primera part. Només començar la represa, Griezmann ha aprofitat una errada de Solís per fer el tercer i matar un partit en què el Girona s'ha anat fonent per arribar sense cap opció al final. No només ha perdut el partit avui el Girona, sinó que també han vist com l'Atlètic els superava l'average particular. La derrota, a més a més, allarga la mala ratxa a domicili a cinc derrotes consecutives. Qui sap què hauria passat si De Burgos Bengoetxea hagués xiulat un penal claríssim a Savinho amb 1-1 al marcador.

Míchel, conscient de la qualitat i el fons d'armari dels matalassers, s'ha estimat més dotar de múscul el mig del camp amb Jhon Solís i reservar Portu a la banqueta. Yangel Herrera ha ocupat el lloc del sancionat Iván Martín mentre que Savinho ha tornat a l'equip després de la sanció. Precisament d'un eslàlom de l'extrem brasiler el Girona n'ha tret petroli només començar. Un contracop genialment continuat per Herrera i Couto ha acabat amb centrada del lateral i amb Dovbyk havent només d'empènyer la pilota al fons de la xarxa. La primera, cap dins. El Girona entrava de la millor manera al partit davant d'un Atlètic que no només havia introduït sis jugadors nous sinó que havia variat el sistema per jugar amb quatre defenses i no cinc. I això, els de Míchel ho aprofitaven per plantar-se amb perill a l'àrea d'Oblak. Amb Savinho en pla estel·lar, Solís va perdonar el segon.

El partit era del Girona i mentre Míchel gaudia veient els seus, Simeone rectificava i ordenava una línia de cinc defenses, amb Riquelme de carriler esquerre. El canvi va coincidir amb una mà temerària de Miguel Gutiérrez dins l'àrea i un penal evitable. Griezmann no va perdonar i va equilibrar les coses. El gol i una groga a Simeone havien despertat el Metropolitano i feien que el Girona comencés a patir. Tot podria haver canviat si el VAR hagués avisat De Burgos Bengoetxea d'un clar penal del Reinildo a Savinho que, entre l'un i l'altre no van voler veure. A partir d'aquí el Girona va cometre l'errada de pensar que ja no hi havia temps per a res més. No era així perquè, quedava mig minut i la fam de Morata i Correa han deixat en evidència la passivitat de Couto i Blind per creure en una pilota que acabaria suposant el segon gol de l'Atlètic. L'argentí va guanyar el salt a Blind, que li treu un cap, i ha fet el 2-1 mentre Míchel, que ja estava enfurismat pel no penal a Savinho, s'enfilava per les parets.

El retoc tàctic de Simeone havia fet canviar el partit com un mitjó i l'Atlètic, fent d'Atlètic i segurament, sense haver fet mèrits per trobar dos gols, se n'anava a la mitja part per davant al marcador. No només això, sinó que només començar la represa, Griezmann va aprofitar un mal refús de Solís dins l'àrea petita per rebentar la pilota lluny de l'abast de Gazzaniga. L'Atlètic castigava altre cop amb ben poc i tallava de soca-rel l'intent del Girona de reaccionar.

Míchel miraria de revifar l'equip amb un canvi tàctic fent entrar Arnau Martínez al pivot i Portu a la mitjapunta en el lloc de David López i Yangel Herrera. Abans havia entrat també Pablo Torre. El Girona de mica en mica aniria guanyant metres i acostant-se amb perill amb un xut d'Aleix Garcia atrapat per Oblak i un cop de cap de Miguel Gutiérrez a fora.

L'equip havia perdut l'espurna i no la retrobava. L'Atlètic continuava pressionant lluny de pensar en el Borussia i fruit d'això provocava errades gens habituals en la sortida de la pilota gironina. Tant és així que fins i tot hauria pogut ampliar el marcador en dues accions de Morata, Molina i Lino que van perdonar el quart. S'arribava als minuts finals amb el Girona intentant fer un segon gol que el fes entrar al partit i, sobretot, igualés l'average particular amb els matalassers, que van perdre a Montilivi per 4-3. No en feia la sensació. Al contrari, ja no hi havia res a fer. Fins i tot Lino hauria pogut fer el quart.

Recupera el minut a minut:

En directo

Final del partit al Cívitas!

90+1'. Hi haurà sis minuts d'afegit

83'. Doble canvi al Girona: Valery i Stuani per Savinho i Dovbyk

75'. Canvi a l'Atlètic: Azpilicueta per De Paul