Stuani: "Poder sentir l'himne de la Champions és una motivació per acabar la feina"

Aquest matí s'ha presentat a Girona la dinovena edició de Relats Solidaris de l'Esport amb Cristhian Stuani com a protagonista. El davanter del Girona és, juntament amb Ronald Araújo (Barça), un dels padrins d'aquest projecte solidari destinat a la fundació d'oncologia infantil Enriqueta Villavecchia. Stuani ha subratllat el valor de la feina de la fundació i ha posat el seu granet de sorra escrivint el llibre de l'edició d'enguany, que es pot comprar als centres del Corte Inglés o per internet. El llibre inclou diferents relats originals de temàtica esportiva i de ficció escrits per periodistes esportius i compta amb el suport de CaixaBank, Vueling o la Federació Catalana, entre molts altres.

Stuani ha explicat que es troba més bé dels problemes musculars que el van fer jugar a mig gas contra l'Atlètic i que confia estar a punt per rebre el Cadis dissabte. L'uruguaià ha reconegut que l'ensopegada de l'Athletic va ser "bona" per mantenir l'avantatge, però recordava que el més important és "enfocar-nos a continuar mantenint l'ambició i ganes de guanyar" perquè "això és el que ens donarà la classificació". "Tenim a la mà segellar la classificació tan desitjada", deia.

Presentació del llibre. / Marc Brugués

Si el Girona remata la feina i obté el bitllet per la Champions, Stuani ja sap que lluïrà el braçalet en el primer partit del club a Europa perquè Míchel ho va anunciar. "És un honor i un orgull que l'entrenador em valori així i ho hagi dit públicament. També és un premi a l'esforç, feina i dedicació que he donat a l'equip durant tants anys, sobretot en els moments difícils on he intentat estar a l'altura". Stuani parlava de la relació amb l'entrenador. "Ens coneixem perfectament. Sap el compromís que tinc amb el club i amb ell. Anem de bracet i tot el que fem és en benefici de l'equip. Si ho ha dit és perquè realment ho sent i perquè li he demostrat que hi soc en les bones i en les males".

Stuani també ha visualitzat el primer partit del Girona a la Champions. "És un somni. M'imagino escoltar l'himne de la Champions i em motiva i m'il·lusiona moltíssim per continuar lluitant per aconseguir-ho. Estem fent un any històric i ara cal acabar-lo de la manera que tots volem".