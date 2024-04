El Girona confirma la seva presència a Europa l’any vinent

El Girona ja ho pot dir ben alt, ben clar i ben fort: la temporada vinent jugarà a Europa. La seva victòria contra el Cadis, combinada amb la derrota del València amb el Betis, va fer possible que el conjunt blanc-i-vermell assegurés matemàticament la Conference League. L'objectiu és la Lliga de Campions, però no pot obviar-se que el fet de disputar la competició europea més petita també té un mèrit bestial.

Perquè l'equip de Míchel Sánchez jugarà, durant molts mesos, doble partit entre setmana. Com els equips grans, sembla increïble. No fa ni tres anys encara de l'arribada del tècnic madrileny a la banqueta, amb l'entitat enfangada a Segona.

La Conference ja està feta, i l'Europa League no perquè com a molt aquesta jornada podria ser virtual si la Reial Societat perdés a Getafe. L'avantatge és de divuit punts quan en falten divuit, però com el goal average està empatat, caldria esperar al general. Però no patiu, que és qüestió de temps.

Ara bé, ningú no amaga que el repte és la Champions. El premi gros. L'estímul més llaminer. Els dos empats consecutius de l'Athletic han provocat que el Girona disposi d'un marge de deu punts en les últimes sis jornades, i amb un Atlètic-Athletic la setmana que ve. Tampoc no sembla que s'hagi d'escapar.

El Girona 2023-24 és històric i es recordarà sempre.