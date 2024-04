Neguit entre les penyes del Girona per la incertesa de si Montilivi és apte per a Europa

«Hola, Europa, ja som aquí» deia la samarreta commemorativa que van lluir jugadors i tècnics del Girona dissabte passat després de segellar la classificació de l’equip per competició europea. Un èxit descomunal per al club gironí, verge continentalment encara, i a qui ara se li dibuixen una mar de dubtes i incerteses. La que més amoïna l’afició és si Montilivi reuneix els requisits per acollir partits europeus, sigui de Champions League, Lliga Europa o Conference. La resposta és no, perquè la normativa de la UEFA és clara i no permet estadis amb graderies supletòries o tubulars. De fet, l’organisme ja ha comunicat al Brest francès que no podrà fer servir la part de graderia supletòria que té al seu estadi la temporada entrant en què s’estrenarà a Europa i passarà de 15.000 a 5.000 espectadors. És a dir, malgrat que des del Girona s’hagi iniciat converses per mirar d’aconseguir una moratòria i poder jugar amb les graderies supletòries actuals (amb capacitat de 14.624 persones), si la UEFA és implacable, no ho permetrà.

A poc més d’un mes perquè s’acabi la competició i menys de quatre perquè comenci la nova, el més calent sembla a l’aigüera. Per temps, difícilment el club pot tenir a punt un Montilivi reformat. I, a més a més, les peculiaritats geogràfiques del subsòl del terreny encara ho fan és difícil. En aquest sentit, les possibilitats semblen dues, o jugar a Europa amb les graderies supletòries inhabilitades amb la disminució de la capacitat conseqüent o bé disputar els partits de competició europea en un altre estadi. El debat és al carrer i l’afició cada cop està més neguitosa per saber si podrà, o no, veure el Girona jugar a Europa a Montilivi. Diari de Girona s’ha posat en contacte amb diversos representants de les penyes del club que mostren sensació de preocupació mentre comencen a assumir que per veure el Girona a Europa caldrà fer-ho a través d’un sorteig entre els socis. «Sembla que no hi ha gaires esperances de poder reformar l’estadi i que la negativa de la UEFA és gairebé definitiva. Si és així, i Montilivi es queda amb 9.282 localitats s’haurà de fer per sorteig sota sol·licitud i demanda prèvia. Els números són clars. Serà difícil perquè també caldrà restar un 5% per a afició visitant i el paquet de protocol de la UEFA», diu Cristóbal Sánchez, president de la Federació de Penyes. En la mateixa línia es mostra Lluís Bosch, de la Penya Gironina. « És impossible fer les obres perquè el terreny és inestable i cada any es mou. Els pivotatges haurien d’anar molt avall i és pràcticament impossible fer-hi res», diu Bosch que no entén «per què s’ha alimentat el debat de les reformes». Per això, Bosch considera que s’acabarà amb un sorteig «com a la Copa o al play-off si hi ha més demanda que oferta».

Des de la Penya Immortal, Pepe Sierra també veu el sorteig com el mecanisme menys dolent per resoldre el cul-de-sac en què es pot trobar el Girona. «La millor opció és jugar a Montilivi amb sorteig d’entrades sota demanda que pugui garantir a tots els abonats veure tres dels quatre partits», diu. Sierra entén la situació en què s’ha trobat el club. «Fa dues temporades érem a Segona i l’objectiu d’aquesta era no baixar. Per tant, és molt normal que Europa hagi ha agafat al club amb el pas canviat», afegeix.

El que cap dels penyistes contempla és la possibilitat de jugar en un estadi que no sigui Montilivi. «Confio que estigui descartada aquesta opció. A Girona no hi ha cap altre estadi homologat i anar a Barcelona seria una mala jugada», diu Sánchez.