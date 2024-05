Llargues cues a Barcelona per una firma d'Stuani i Portu

El fenomen Girona triomfa allà on va. Stuani i Portu han estat els grans protagonistes aquesta tarda a El Corte Inglés Diagonal de Barcelona, en un acte de signatures organitzat pel centre comercial, LaLiga, Puma i Panini. Més de mig miler de persones s'han aplegat a la segona planta de El Corte Inglés per conéixer als dos davanters blanc-i-vermells, de les quals un total de 150 han estat les privilegiades que ho han pogut fet. L'aforament s'ha hagut de limitar per qüestions logístiques.