Doble festa per tancar un any inoblidable

Després d'assegurar la tercera posició final diumenge a València (1-3), el Girona es prepara per un cap de setmana d'allò més festiu. Divendres, l'equip tancarà la competició amb la visita del Granada en un partit en què hi haurà en joc la lluita pel pitxitxi de Dovbyk i la possibilitat d'arribar als vuitanta punts en cas de victòria. Passi el que passi, s'haurà de celebrar com cal una temporada inoblidable que ha dut el Girona a la Champions League per primer cop a la seva història. És per això que el club ultima els detalls dels actes que es faran divendres mateix al final del partit en què parlaran jugadors i tècnics. Sí que està tancat el programa de diumenge, en la Festa del Girona, que organitza Estrella Damm. Així, la plantilla sortirà a les sis de Montilivi en un bus descobert en direcció a l’Ajuntament de la ciutat seguint el mateix itinerari que es va fer l’any 2017 en la celebració del primer ascens a Primera Divisió.

Sortint de l’estadi, el bus enfilarà per avinguda Montilivi seguint per carrer Pare Francesc Palau i Quer, avinguda Lluis Pericot, Plaça Països Catalans, Pont de la Font del Rei, Carrer del Carme, Plaça Catalunya, Avinguda Sant Francesc, Gran Via Jaume I, Carrer Nou, Pont de Pedra i un recorregut a peu des de la Pujada del Pont de Pedra fins a la Plaça del Vi. Allà, cap a 2/4 de 7 hi haurà parlaments des del balcó del l'Ajuntament. Tot seguit el bus continuarà cap a la Copa per Plaça Catalunya, Avinguda Sant Francesc, Gran Via Jaume I, Avinguda Ramon Folch, Rotonda del Rellotge, Avinguda de França, Rotonda del Pont de Pedret (en sentit contrari a l’habitual), Passeig de la Devesa sentit Pont de la Barca (contrari a l’habitual), accés Devesa, Plaça de les Botxes i arribada a la Copa. Allà, des de les sis de la tarda (18:00) s'estaran escalfant motors fins que arribi el primer equip. Les que Faltaband seran les primeres en sortir a l’escenari per versionar els grans èxits de la música catalana. Tot seguit, serà el torn d’Els Catarres, una de les bandes més estimades del territori català, que arriben a Girona amb més ganes de festa que mai. La banda d’Aiguafreda donarà pas als jugadors i a l’staff del primer equip que pujaran a l’escenari i es dirigiran a l’afició congregada a La Copa per compartir-hi tots els èxits aconseguits aquesta temporada. Tancarà la festa Mon Dj fins a la matinada.

A més de música, tots aquells que s’acostin a La Copa podran gaudir també d’una variada oferta gastronòmica en barres repartides per tot el recinte, a més d’una parada amb el marxandatge oficial del Girona.