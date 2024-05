El Peralada i el Girona firmen un acord de col·laboració amb la base

El Peralada i el Girona mantenen la bona relació i aquesta tarda han fet oficial l'acord de col·laboració amb el futbol base. D'aquesta manera, "les dues entitats es comprometen a unir esforços per potenciar la formació de nous talents i estableixen una relació de suport mutu per al benefici del futbol base i dels jugadors i jugadores que conformen els equips de les dues entitats".

Com ja han fet aquesta temporada, ambdós clubs "compartiran coneixements, recursos i experiències en el desenvolupament dels seus respectius equips". A més a més, es promouran activitats conjuntes com poden ser amistosos o jornades de formació per afavorir la integració i el creixement dels esportistes. També es faran formacions de caràcter professional a totes les àrees, des de metodologia, preparació física, nutrició, anàlisi tàctica...

El Girona ha explicat que s'encarregarà de proporcionar assessorament als entrenadors del club xampanyer, així com de facilitar la realització de proves esportives als jugadors del Peralada amb els equips de la seva estructura de l'Acadèmia. Per la seva part, el Peralada oferirà al Girona un dret preferencial per a la incorporació de jugadors del seu club.

L'acord té una durada de dues temporades.